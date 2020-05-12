2020-05-12T09:28:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Брат Елены Малышевой, главврач московской больницы заболел коронавирусом

Руководитель клиники самоизолировался в кабинете
Андрей АБРАМОВ
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Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин.Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заболел коронавирусом. Информацию об этом 11 мая подтвердили в ГКБ, которую он возглавляет. Руководитель изолировался в своем кабинете, где продолжает работу.

— При первых симптомах недомогания сдал тесты. После получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным, — цитирует Шабунина пресс-службе ГКБ им. Боткина.

Руководство больницей и общение с коллегами врач осуществляет по видеосвязи.

Алексей Васильевич известен не только как один из самых профессиональных хирургов столицы. Он брат-близнец Елены Малышевой. В одной из своих публикация в Instagram ведущая рассказывала, что он появился на свет на полчаса раньше. Пост она сопроводила совместными фото, которые вызвали бурное обсуждение среди подписчиков. Одни отмечали сходство родственников, другие писали, что брат и сестра совсем не похожи.

Справка «КП»

Алексей Шабунин имеет степень доктора медицинских наук. Является член-корреспондентом РАН, а также Заслуженным врачом РФ и Москвы. С 2001 года работал в КБ им. Боткина. Был замом главврача по хирургии. Затем пару лет возглавлял горбольницу им. Пирогова, а в 2013 году в ГКБ им. Боткина. Автор более 334 печатных работ, 14 патентов, 4 монографий. Провел свыше 10 тысяч успешных операций.

Брат Елены Малышевой Алексей Шабунин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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