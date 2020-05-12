2020-05-12T10:05:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Первые дни масочного режима в Москве за поездки без средств защиты не будут штрафовать

Но потом нарушителей будут наказывать на 5 тысяч рублей
Андрей АБРАМОВ
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Пассажирка столичного метро в маске.Пассажирка столичного метро в маске.Фото: Иван МАКЕЕВ
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12 мая в столице начал действовать масочно-перчаточный режим. Находиться в общественных местах можно только в средствах защиты. Однако первое время за поездки в транспорте без респиратора или перчаток штрафовать не будут. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок». К этой структуре относятся контролеры, которые проверяют, оплачен ли проезд в транспорте. С недавних пор инспекторов наделили полномочиями проверять цифровые пропуска, а теперь и следить, чтобы пассажиры были в масках.

- На станциях и в поездах будут проводиться рейды совместно с сотрудниками полиции. Также правонарушения будут фиксироваться камерами. Сегодня, в первый день действия указа мэра, мы будем выносить предупреждения, но в дальнейшем мы будем вынуждены применять более строгие меры, - сообщил и.о. руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

За проезд в транспорте без масок и перчаток полагается штраф в 5 тысяч рублей. За нахождение без средств защиты в магазине или другом общественном месте — 4 тысячи рублей. Некоторые московские супермаркеты уже обустроили перед входом столики, на которых можно сделать маску из марли и положили целлофановые перчатки. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Напомним, до 31 мая в Москве действует режим всеобщей самоизоляции. Все прогулки запрещены. Из дома можно выходить только для поездок на работу, в больницу, дойти в магазин, аптеку или выгулять животное, не далее чем в 100 метрах от места жительства. Для всех поездок — такси, общественный транспорт, личное авто — нужно получать цифровой пропуск. Без него полагается штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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