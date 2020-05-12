2020-05-12T14:21:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казахстане, последние новости на 12 мая 2020: в стране смягчили жесткие условия карантина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Казахстане на 12 мая 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним данным портала coronavirus2020.kz, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 39 новых случаев заболевания коронавирусом – в городе Алматы 26 случаев, в Шымкенте – 6 и в Жамбылской области – еще 7. Итого общее число зараженных к 12 мая 2020 года достигло 5279 человек. Еще 34 выздоровели от КВИ – всего излечились от коронавируса 2108 пациентов. Число умерших остается прежним – 32 человека.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ КАРАНТИНА В КАЗАХСТАНЕ С 12 МАЯ

Начиная с 12 мая условия жесткого карантина в Казахстане немного смягчились. Главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова разработала и подписала специальный документ о дальнейших мерах борьбы и профилактики коронавируса.

Теперь всем лицам, прибывшим в Казахстан из-за рубежа, за исключением государственных делегаций, необходимо пройти двухсуточную изоляцию в карантинном стационаре. В крупных городах – Нур-Султане, Алматы и Шымкенте по-прежнему запрещено проводить массовые спортивные и развлекательные мероприятия. До сих пор закрыты торговые центры, театры, выставки и кинотеатры, церкви и мечети. Все призывники, прибывая в часть, обязаны сдать анализ на коронавирус методом ПЦР. Все детские площадки, общественные территории, аэропорты и вокзалы необходимо регулярно дезинфицировать.

Если не будет резкого скачка заболеваемости, постепенно людям будет разрешено выходить из дома на прогулки – в составе своей семьи и с обязательным соблюдением социальной дистанции. Также возобновит работу общественный транспорт, также будет разрешен въезд\выезд между регионами Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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