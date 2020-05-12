Отключение отопления в Москве 2020: тепло выключили во всех домах

В Москве во всех жилых домах и административных зданиях отключили отопление. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Системы теплоснабжения Москвы переведены на летний режим работы, - сказал заммэра. - В течение трех дней отключили отопление в более чем 70 тысячах зданий, среди которых около 33 тысяч жилых домов. Вначале прошли отключения на промышленных и административных объектах, затем в жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях».

Теперь специалисты Комплекса городского хозяйства начинают подготовку инженерных коммуникаций к предстоящей зиме. Ориентировочно традиционные отключения горячей воды во время профилактического ремонта планируются с 1 июля.

«Специалисты тщательно проверят все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций, - сообщил глава Комплекса городского хозяйства. - Всего в столице протестируют порядка 16 тысяч километров тепловых магистралей, отдельные участки при необходимости отремонтируют».

По его словам, ремонт теплосетей планируется завершить до конца лета.

«К 1 сентября к пуску тепла будут готовы все социальные учреждения, в том числе школы, детские сады и больницы, - отметил заммэра. - До 15 сентября планируется подготовить к подаче отопления жилые дома и другие здания».

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

ВАЖНО

Если отопление в вашем доме ещё не отключили, нужно сообщить об этом любым удобным способом:

- в свою управляющую компанию (контакты можно уточнить на сайте "Дома Москвы" dom.mos.ru);

- через сайт online.moek.ru в Московскую объединённую энергетическую компанию (МОЭК);

- на круглосуточную горячую линию для потребителей - (495) 539-59-59.

НА ЗАМЕТКУ

Как отключают тепло

В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как отключают отопление в жилых домах и остальных зданиях. Выглядит это так:

- в первую очередь закрывают задвижки на подающем и обратном трубопроводах отопления (и вентиляции) на тепловых пунктах;

- отключают насосы системы центрального отопления, чтобы остановить циркуляцию горячей воды в разводящих тепловых сетях отопления и, соответственно, в трубопроводах внутренних систем отопления зданий;

- вода, подаваемая в тепловые пункты от источников теплоснабжения, используется только для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения;

- затем в магистральных тепловых сетях отключают насосы на насосно-перекачивающих станциях (далее – НПС);

- проверяют системы защиты НПС от превышения давления;

- источники тепловой энергии, например, подогреватели воды и водогрейные котлы частично отключают и при необходимости ремонтируют.