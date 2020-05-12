«Я виноват, простите!»: владелец сгоревшего в Подмосковье хосписа признал вину

В первые часы допроса Дмитрий Новиков, владелец хосписа для пожилых людей, на пожаре в котором погибли 11 человек, отпирался. Но спустя сутки свою вину предприниматель все-таки признал.

- Я виноват, простите! Выражаю соболезнования близким погибших, - написал в своих показаниях Дмитрий Новиков.

Напомним, пожар в частном доме, расположенном в элитном коттеджном поселке «Красногорская усадьба», вспыхнул вечером в воскресенье, 10 мая. В этот момент в здании находились 37 человек из них 20 человек вышли самостоятельно, пожарные эвакуировали 17 человек. Девять человек в возрасте от 55 до 90 лет погибли на месте. Еще двое спустя сутки умерли в больнице.

Пожарные на месте возгорания хосписа под Красногорском. Фото: ТАСС/МЧС

Уже сейчас понятно: дом, в котором Новиков организовал хоспис, не был рассчитан на проживание стариков. По узкой лестнице во время пожара тяжело больные постоялицы просто не смогли спуститься вниз со второго этажа. Именно там, в сауне, и был обнаружен очаг возгорания. Подвела проводка. Шансов выжить у самых тяжелых постояльцев хосписа, которые почему-то жили именно на втором этаже, просто не было.

При этом, по словам самого Новикова, все проверки, в том числе и пожарные были пройдены успешно. Как такое возможно, сейчас разбираются следователи.

Но раскаяние, вряд ли смягчит ему наказание. Господину Новикову по статье 238 УК РФ «оказание услуг, повлекшее смерть двух и более лиц» грозит до пяти лет лишения свободы. Скорее всего, дожидаться суда он будет в СИЗО.

- В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила «Комсомольской правде» Ольга Врадий старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Кстати, в "бизнесе на стариках" Дмитрий не новичок. Судя по отрытым данным единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Второй дом» было зарегистрировано еще в 2014 году. Спустя два года фирма была ликвидирована, после чего сеть хосписов перешла под руководство УК «Забота». Обе организации были зарегистрированы по одному и тому же адресу и принадлежали одним и тем же владельцам. В Москву предприниматель переехал из Горловки, Донецкой республики. Он женат, воспитывает сына.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778612" frameborder="0"></iframe> В Московской области организатору частного хосписа предъявлено обвинение.

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