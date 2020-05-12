2020-05-12T13:25:29+03:00
Умные вещи

Одноклассники выяснили, с какими эмодзи упоминают спортсменов

Хабибу Нурмагомедову шлют поцелуи, а Юлии Ефимовой - цветы
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Социальная сеть Одноклассники провела исследование и выяснила, какие эмодзи используют, когда пишут о популярных спортсменах.Социальная сеть Одноклассники провела исследование и выяснила, какие эмодзи используют, когда пишут о популярных спортсменах.
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Социальная сеть Одноклассники провела исследование и выяснила, какие эмодзи используют, когда пишут о популярных спортсменах. Для этого ОК проанализировали посты и комментарии пользователей за последний год.

Одноклассники — соцсеть, куда люди приходят обмениваться эмоциями и обсуждать актуальные события. Пользователи нередко используют в своих публикациях и комментариях эмодзи, когда комментируют спорт.

Так, самыми популярными эмодзи, которые используются при упоминании спортсменов, стали подмигивание, грусть и победный смайл с высунутым языком, а тематические смайлы в топе были замечены у тенниса и баскетбола.

В тройку лидеров по количеству упоминаний с эмодзи вошли теннисистка Мария Шарапова, российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова и нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба.

Чаще всего пользователи ОК, когда пишут про Марию Шарапову, используют эмодзи досады, теннисного мяча и полицейской машины. С Юлией Ефимовой ассоциируются цветок, грусть и значок «сделано!». Имя капитана сборной России Артёма Дзюбы соседствует с улыбающимся смайлом, кубком и молитвенно сложенными руками.

ТОП-10 спортсменов по упоминаниям с использованием эмодзи:

В социальной сети Одноклассники много любителей спорта, для которых регулярно показываются соревнования, собирающие миллионы просмотров в соцсети. В связи с этим ОК часто проводит исследования, связанные со спортом. К примеру, ранее ОК узнала, какие спортивные клубы были самыми обсуждаемыми в 2019 году, а также составили портрет пользователей с самым большим числом друзей.

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