2020-05-12T13:37:48+03:00
Спорт

Конор вновь обозвал Хабиба крысой

Макгрегор пытается вызвать на бой Нурмагомедова
Сергей КИРИЛЛОВ
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Момент поединка Хабиба Нурмагамедова и Конора Макгрегора в октябре 2018 года, закончившегося победой российского спортсмена.Момент поединка Хабиба Нурмагамедова и Конора Макгрегора в октябре 2018 года, закончившегося победой российского спортсмена.Фото: EAST NEWS
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В прошедшие в выходные на первом «коронавирусном» турнире по смешанным единоборствам, который проходил без зрителей во Флоиде, Джастин Гэтжи неожиданно победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом в легком весе. После зрелищного боя глава UFC Дана Уайт заявил, что теперь Гэтжи встретится с Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, что именно Хабиб должен защищать свой пояс в бою с Фергюсоном, но не смог прилететь в США из-за пандемии.

И вот о себе напомнил Конор Макгрегор, который давно мечтает о реванше с российским бойцом. Ирландец вновь пустился во все тяжкие и стал Хабиба, чтобы привлечь к себе внимание.

«Хабиб, ты полное позорище. Ты суетишься и прячешься как крыса, в общем, как обычно. Я об этом уже говорил тебе много раз. Ты просто подтвердил то, что и так было всегда видно. Без комментариев. Позор настоящих боёв», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор, намекая на то, что Нурмагомедов не прилетел на турнир во Флориде.

Кстати, если бы в этом турнире участвовал и победил Хабиб, то, скорее всего, потом бы встретился с Макгрегором. А теперь Конору придется становиться в очередь и ждать, пока Нурмагомедов одолеет Гэтжи.

И Макгрегор продолжил свою атаку в соцсетях на Хабиба и Россию.

«Да, обними ноги. Обними ноги и купайся в крошечных ваннах с мужчинами, прикасаясь к их ногам. Что, черт возьми, происходит? Как эта страна может осуждать/наказывать гомосексуалистов, но при этом запирать жен и детей дома…», - понесло Макгрегора, который, правда, вскоре удалил свой твит.

Кстати, выпады ирландца в конце концов могут сработать. Его бой с Хабибом должен стать самым кассовым в истории UFC, которая находится на подъеме. Глава организации Дана Уайт стал первым, кто смог провести международный турнир во время пандемии и набрал на этом дополнительных очков. Когда все другие соревнования остановлены и смотреть больше нечего, именно бойцы без правил вышли на первое место по популярности среди всех видов спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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