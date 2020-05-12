2020-05-12T14:20:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Китае, последние новости на 12 мая 2020: жителей Уханя решили протестировать на наличие вируса

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 12 мая 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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За все время эпидемии 78 171 человек выписаны из больниц, 4633 скончалисьЗа все время эпидемии 78 171 человек выписаны из больниц, 4633 скончалисьФото: REUTERS
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За последние сутки в Китае зарегистрирован только один новый случай заражения коронавирусом. Также по состоянию на 12 мая 2020 года найдены 15 бессимптомных носителей. За сутки в стране выздоровели 27 пациентов, летальных исходов не было, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Известно, что новый случай заражения – ввозной. Его зафиксировали в автономном районе Внутрення Монголия.

- Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 919 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 115 человек (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 171 человек выписаны из больниц, 4633 скончались, - говорится в сообщении госкомитета.

В Китае принято решение протестировать всех жителей Уханя. Так распорядились городские власти, передает китайское издание Pengpai. Людей будут тестировать с помощью нуклеиновых кислот, тесты должны быть проведены в течение 10 дней, власти уже предупредили все местные органы управления.

Это необходимо для того, чтобы не допустить новую вспышку COVID-19.

Китай 10 рейсами доставит в Россию медицинский груз. На ближайшие месяцы уже составлено расписание грузовых маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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