Коронавирус в Китае, последние новости на 12 мая 2020: жителей Уханя решили протестировать на наличие вируса

За последние сутки в Китае зарегистрирован только один новый случай заражения коронавирусом. Также по состоянию на 12 мая 2020 года найдены 15 бессимптомных носителей. За сутки в стране выздоровели 27 пациентов, летальных исходов не было, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Известно, что новый случай заражения – ввозной. Его зафиксировали в автономном районе Внутрення Монголия.

- Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 919 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 115 человек (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 171 человек выписаны из больниц, 4633 скончались, - говорится в сообщении госкомитета.

В Китае принято решение протестировать всех жителей Уханя. Так распорядились городские власти, передает китайское издание Pengpai. Людей будут тестировать с помощью нуклеиновых кислот, тесты должны быть проведены в течение 10 дней, власти уже предупредили все местные органы управления.

Это необходимо для того, чтобы не допустить новую вспышку COVID-19.

Китай 10 рейсами доставит в Россию медицинский груз. На ближайшие месяцы уже составлено расписание грузовых маршрутов.