2020-05-12T13:47:41+03:00
Политика

В Кремле не поддержали идею перенести голосование по Конституции

Песков ответил Жириновскому
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Голосование по проекту новой конституции должно было состояться 22 апреля. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАССГолосование по проекту новой конституции должно было состояться 22 апреля. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Лидер парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию.

- Вот все говорят референдум по конституции. А может вообще прекратить тему? - заявил Жириновский. - Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены. А у нас, может быть, до конца года длиться будут ограничения по регионам. Тему можно снять.

Но в Кремле идею парламентария не поддержали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лаконично ответил Жириновскому.

- На этот счет есть однозначная позиция президента, - сказал Песков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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