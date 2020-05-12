В Кремле не поддержали идею перенести голосование по Конституции
Лидер парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию.
- Вот все говорят референдум по конституции. А может вообще прекратить тему? - заявил Жириновский. - Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены. А у нас, может быть, до конца года длиться будут ограничения по регионам. Тему можно снять.
Но в Кремле идею парламентария не поддержали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лаконично ответил Жириновскому.
- На этот счет есть однозначная позиция президента, - сказал Песков.
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ИСТОЧНИК KP.RU