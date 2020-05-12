2020-05-12T14:20:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 12 мая 2020: вылечилась 113-летняя зараженная пациентка, скончались еще 176 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Испании на 12 мая 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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За сутки также выявлено 426 новых случаев заражения, рост по сравнению с предыдущим днем составил 0,19%.За сутки также выявлено 426 новых случаев заражения, рост по сравнению с предыдущим днем составил 0,19%.
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За последние сутки в Испании от коронавируса скончались еще 176 пациентов. Это на 53 человека больше, чем днем ранее. Данные привел минздрав страны.

По состоянию на 12 мая 2020 года общее число жертв в стране достигло 26 920. По количеству смертей Испания занимает четвертое место, уступая США, Великобритании и Италии.

За сутки также выявлено 426 новых случаев заражения, рост по сравнению с предыдущим днем составил 0,19%. Всего с начала эпидемии в Испании зафиксировано 228 030 случаев. По количеству зараженных Испания находится на третьем месте, страна уступила США и России.

Выздоровел за последние 24 часа 1 841 пациент, всего с начала эпидемии – 138 980.

От коронавируса в Испании вылечилась самая пожилая пациентка, она же является самой пожилой жительницей Испании. 113-летняя Мария Браниас живет в доме престарелых уже 20 лет. В апреле у нее проявились признаки коронавируса, который проходил в легкой форме, в начале мая врачи подтвердили, что она выздоровела. Пока болела, пожилая женщина находилась только в своей комнате, общалась по телефону с членами семьи.

В этом же доме престарелых от COVID скончались несколько постояльцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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