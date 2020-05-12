Коронавирус во Франции, последние новости на 12 мая 2020 года: режим ЧС продлен до 10 июля

По состоянию на 12 мая 2020 года во Франции число заболевших коронавирусом достигло 26 643 человек – за сутки это число возросло на 253. Об этом сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) Франции. Известно, что за сутки количество погибших выросло на 70 человек и составило 26 380 человек.

- С 1 марта мы оплакиваем 26 643 умерших, чьи смерти связаны с COVID-19: 16 820 смертей в больницах и 9 823 - в социальных и медико-социальных учреждениях, - комментирует ведомство.

На сегодняшний день в больницах находятся 22 284 человек с коронавирусом, из них 2 712 - в тяжелом состоянии в отделениях реанимации.

В связи с тяжелой ситуацией в стране режим ЧС в стране продлен до 10 июля, сообщает газета Parisien.

По данным газеты, Конституционный совет утвердил решение парламента, но с некоторыми дополнениями. Совет высказался о необходимости ограничить число людей, которые имеют доступ к информации об отслеживании заразившегося человека и его контактов.