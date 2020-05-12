Нужно ли мыть продукты и мазать мазью нос: 7 вопросов гигиены в условиях коронавируса

Рекомендации по соблюдению гигиены в условиях пандемии коронавируса подчас друг другу противоречат. Одни специалисты настаивают, чтобы все поголовно носили медицинские маски, другие сомневаются в их эффективности. Одни говорят о пользе перчаток, другие, напротив, смеются и отговаривают.

Британское издание Daily Mail ответило на самые животрепещущие вопросы.

Нужно ли мыть продукты после покупки в магазине?

- Риск перекрестного заражения коронавирусом пищевых продуктов и сохранения инфекции на поверхности упаковки довольно низкий, - говорит вирусолог Университета Бата Эндрю Престон. - Кроме того, у производителей должны быть системы по обеззараживанию продукции. При этом нет ничего плохого, если вы протрете упаковку с мылом или оставите на три дня посылку перед тем, как ее открыть. Ну и разумеется, следует мыть свежие продукты перед употреблением. Помните о том, что вы не заразитесь коронавирусом во время еды, термическая обработка уничтожает инфекцию.

Один из супругов, переболевший коронавирусом и пролежавший две недели в реанимации, возвращается домой. Есть ли риск для здорового супруга?

- Когда симптомы, характерные COVID-19, исчезают, это обычно означает, что человек выздоровел. Продолжительность болезни у каждого своя. Но у большинства пациентов коронавирус протекает в течение четырех недель после появления симптомов. Перед тем, как выписать пациента, врачи должны взять дополнительные анализы на наличие вируса в организме, чтобы убедиться, что человек больше не является переносчиком инфекции, - говорит вирусолог Кембриджского университета Джейн Грейторекс. - В любом случае первое время после выписки супругам следует сохранять социальное дистанцирование. Вирус может оставаться на одежде, в которой заболевший был в больнице, поэтому по возвращении ее следует постирать.

Может ли защитить самодельная 4-слойная маска из садового флиса?

- Садовый флис - это полипропиленовый нетканый материал для защиты растений от сорняков. Он жаркий и неудобный, - отмечает вирусолог Университета Бата Эндрю Престон. - Такая ткань будет препятствовать проникновению кислорода и может затруднить дыхание. Главное предназначение маски - она должна задерживать частицы жидкости, которые выделяются при дыхании. Она должна плотно прилегать к носу и закрывать рот. Даже шарф или платок, сложенный в несколько слоев, могут обеспечить нужный барьер. После похода на улицу маску нужно или выкинуть, или постирать сразу по возвращении.

Мог ли коронавирус бушевать еще осенью прошлого года?

- Пока нет никаких доказательств, что коронавирус появился раньше декабря 2019 года, - говорит вирусолог из Кембриджа Джейн Грейторекс. - Все указывает на то, что центром распространения вируса был китайский город Ухань.

Могут ли противовирусные мази препятствовать проникновению коронавируса через нос?

- Противовирусные мази могут помочь увлажнить нос, чтобы предотвратить сухость слизистой или успокоить потрескавшуюся кожу, - отвечает главный научный сотрудник королевского фармацевтического общества Джино Мартини. - Поскольку вирусные частицы настолько малы, около 0,2 мкм, маловероятно, что подобные мази смогут создать необходимый защитный барьер. Лучшая форма защиты - регулярно мыть руки и не трогать руками глаза, нос и рот.

Некоторые люди переносят коронавирус, как и другие инфекционные или вирусные болезни, тяжелее, чем остальные пациентыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Почему молодые люди умирают от COVID-19?

- Некоторые люди переносят коронавирус, как и другие инфекционные или вирусные болезни, тяжелее, чем остальные пациенты, - напоминает вирусолог Эндрю Престон. - Это может быть связано с хроническими заболеваниями или какими-то проблемами со здоровьем. У некоторых организм может быть сильнее заражен вирусом, чем у других, и поэтому иммунитет не может справляться с патогеном в должной мере. Возможно, есть целый ряд различий протекания болезни у разных людей, о которых мы еще не знаем, вплоть до генетической предрасположенности.

Может ли прививка от туберкулеза (вакцина БЦЖ), сделанная в детстве, защитить от коронавируса?

- Вакцина БЦЖ индуцирует общий иммунитет, - объясняет Престон. - Она активизирует всю иммунную систему для борьбы с любой инфекцией, не обязательно с туберкулезом. В некоторых странах, где действует система вакцинации от туберкулеза, уровень смертности от COVID-19 ниже, чем в тех государствах, где эта вакцина не используется. Но полной уверенности, что вакцина БЦЖ наверняка защищает от коронавируса, пока нет. Мы планируем провести три клинических испытания, чтобы установить эффективность противотуберкулёзной прививки. Вполне возможно, она помогает только усилить обороноспособность организма, но не обеспечить его полную защиту. Поэтому актуальность появления вакцины от COVID-19 не снижается.

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