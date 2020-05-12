Сечин показал Путину «нефтяной Восток»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что из-за «драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка» компании придется сократить часть капитальных затрат примерно на 200 миллиардов.

- Было 950? - уточнил президент. - Что нужно со стороны государства, чтобы вас поддержать и сохранить в оптимальном объеме ваши инвестиции?

Глава «Роснефти» попросил облегчить доступ к программе кредитования.

- Это рублевые кредиты в тех пределах, в которых находится наша банковская система, - пояснил он.

Игорь Сечин пришел, в буквальном смысле, не с пустыми руками. На столе президента появился ноутбук, что бывает очень редко, и глава госкомпании показал ролик об одном из новых перспективных проектов.

- Это проект «Восток Ойл», где мы начали поисково-разведочное бурение, - рассказал он. - Мы рассчитываем, что он сможет выдать на рынок после стабилизации ситуации новые объемы.