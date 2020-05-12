2020-05-12T15:01:59+03:00
Политика

Сечин показал Путину «нефтяной Восток»

Президенту рассказали про новый проект «Роснефти»
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что из-за «драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка» компании придется сократить часть капитальных затрат примерно на 200 миллиардов.

- Было 950? - уточнил президент. - Что нужно со стороны государства, чтобы вас поддержать и сохранить в оптимальном объеме ваши инвестиции?

Глава «Роснефти» попросил облегчить доступ к программе кредитования.

- Это рублевые кредиты в тех пределах, в которых находится наша банковская система, - пояснил он.

Игорь Сечин пришел, в буквальном смысле, не с пустыми руками. На столе президента появился ноутбук, что бывает очень редко, и глава госкомпании показал ролик об одном из новых перспективных проектов.

- Это проект «Восток Ойл», где мы начали поисково-разведочное бурение, - рассказал он. - Мы рассчитываем, что он сможет выдать на рынок после стабилизации ситуации новые объемы.

Игорь Сечин показал Путину новый проект Роснефти .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Это не мешочек": Сумка кенгуру напугала пользователей Сети
В США медсестра без защитного костюма спасла пациента с коронавирусом и умерла
Онищенко возмутился возможным разрешением турпоездок с 1 июня
Эксперты считают, что тесты на антитела к Covid-19 могут привести к дискриминации на работе
Льготников, которым положены скидки на коммуналку, станет больше
Авторы законопроекта о хамстве чиновников объяснили, почему штрафы для них выше, чем для граждан
"Украинские туристы больше не нужны?": Посол Киева пригрозил Турции из-за песни "Катюша"
Из МРОТ могут исключить дополнительные выплаты
ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
В Госдуме во втором чтении одобрили проект об индивидуальных тарифах ОСАГО
В Госдуме сообщили о тяжелой форме коронавируса у двух депутатов
Польша в стратегии нацбезопасности объявила Россию главной угрозой
Умер Константин Крылов, писатель
Эксперты рассказали, как организовать спортзал у себя дома
Музеи смогут вернуться к работе с середины июля
Ученые предупредили о возможности «катастрофического» подъема уровня мирового океана
Вооруженные люди напали на больницу в столице Афганистана
Олег Николаев взял ситуацию с выплатами врачам и соцработникам на жесткий контроль
В Таиланде хотят ввести въездной COVID-налог для туристов
В Афганистане на похоронах главы полиции произошел взрыв: погибли 15 человек
Про уход Гарри и Меган из королевской семьи снимут фильм
Тканевые можно, латексные - нет: в мэрии разъяснили правила ношения перчаток в Москве
Зараженная коронавирусом министр культуры Ольга Любимова рассказала о своем самочувствии
Росздравнадзор проверяет аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары