Коронавирус в Швеции, последние новости на 12 мая 2020 года: погибших перевалило за 3000, режим ЧС так и не введен

По состоянию на 12 мая 2020 года в Швеции общее количество заболевших коронавирусом составило 26 670 человек. На сегодняшний день в стране от вируса погибли 3 256 человек, выздоровели 4 971.

Несмотря на столь большие цифры, в стране все еще не введен режим ЧС, власти страны продолжают надеяться на сознательность своих граждан. Ограничения в стране имеются, но все либерально. Власти уверены, что лучше всего выработать иммунитет и пройти эпидемию с минимальными экономическими потерями. Шведы положились на национальный характер, низкую плотность населения и на образ жизни, предполагающий социальную дистанцию. Согласно последним статистическим данным Worldmeters, Швеция стала шестой худшей страной в мире по количеству смертей на миллион жителей от коронавируса. Здесь 319 погибших на миллион жителей. Помимо карликовых государств Сан-Марино, Андорра и Синт-Мартен, это шестой по величине показатель в мире.

К худшим относятся Бельгия, Испания, Италия, Великобритания и Франция. На прошлой неделе Швеция обошла Голландию, у которой 316 погибших на миллион.