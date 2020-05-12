2020-05-12T15:01:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Швеции, последние новости на 12 мая 2020 года: погибших перевалило за 3000, режим ЧС так и не введен

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Швеции на 12 мая 2020 года
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
У шведов есть ограничения, но их соблюдают по желаниюУ шведов есть ограничения, но их соблюдают по желанию
Изменить размер текста:

По состоянию на 12 мая 2020 года в Швеции общее количество заболевших коронавирусом составило 26 670 человек. На сегодняшний день в стране от вируса погибли 3 256 человек, выздоровели 4 971.

Несмотря на столь большие цифры, в стране все еще не введен режим ЧС, власти страны продолжают надеяться на сознательность своих граждан. Ограничения в стране имеются, но все либерально. Власти уверены, что лучше всего выработать иммунитет и пройти эпидемию с минимальными экономическими потерями. Шведы положились на национальный характер, низкую плотность населения и на образ жизни, предполагающий социальную дистанцию. Согласно последним статистическим данным Worldmeters, Швеция стала шестой худшей страной в мире по количеству смертей на миллион жителей от коронавируса. Здесь 319 погибших на миллион жителей. Помимо карликовых государств Сан-Марино, Андорра и Синт-Мартен, это шестой по величине показатель в мире.

К худшим относятся Бельгия, Испания, Италия, Великобритания и Франция. На прошлой неделе Швеция обошла Голландию, у которой 316 погибших на миллион.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из легких вирус не достанешь»: вирусолог рассказал, почему тесты на коронавирус могут давать неправильный результат
Заместитель директора петербургского НИИ Пастера Александр Семенов поделился с «Комсомолкой» новыми открытиями о коронавирусной инфекции за последнее время
Новости 24
"Это не мешочек": Сумка кенгуру напугала пользователей Сети
В США медсестра без защитного костюма спасла пациента с коронавирусом и умерла
Онищенко возмутился возможным разрешением турпоездок с 1 июня
Эксперты считают, что тесты на антитела к Covid-19 могут привести к дискриминации на работе
Льготников, которым положены скидки на коммуналку, станет больше
Авторы законопроекта о хамстве чиновников объяснили, почему штрафы для них выше, чем для граждан
"Украинские туристы больше не нужны?": Посол Киева пригрозил Турции из-за песни "Катюша"
Из МРОТ могут исключить дополнительные выплаты
ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
В Госдуме во втором чтении одобрили проект об индивидуальных тарифах ОСАГО
В Госдуме сообщили о тяжелой форме коронавируса у двух депутатов
Польша в стратегии нацбезопасности объявила Россию главной угрозой
Умер Константин Крылов, писатель
Эксперты рассказали, как организовать спортзал у себя дома
Музеи смогут вернуться к работе с середины июля
Ученые предупредили о возможности «катастрофического» подъема уровня мирового океана
Вооруженные люди напали на больницу в столице Афганистана
Олег Николаев взял ситуацию с выплатами врачам и соцработникам на жесткий контроль
В Таиланде хотят ввести въездной COVID-налог для туристов
В Афганистане на похоронах главы полиции произошел взрыв: погибли 15 человек
Про уход Гарри и Меган из королевской семьи снимут фильм
Тканевые можно, латексные - нет: в мэрии разъяснили правила ношения перчаток в Москве
Зараженная коронавирусом министр культуры Ольга Любимова рассказала о своем самочувствии
Росздравнадзор проверяет аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары