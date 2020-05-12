Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 13 мая 2020: британцы возмутились «заразными» толпами в метро в первый день снятия карантина

Соединённое Королевство — на втором в мире месте по умершим от «ковида»: 32 тыс. погибших (больше, причем в 2,5 раза, — только у США). И вот с понедельника Лондон постепенно ослабляет карантин. Правда, не обходится без казусов.

Со следующего месяца ожидается открытие школ — пусть наверстывают упущенное. Количество учеников в классах снижено вдвое, до 15 человек: социальное дистанцирование! Но из-за этого многих ребят теперь могут перебрасывают в другие школы (порой даже разлучая братьев-сестер из одной семьи). При этом, согласно опросам, 85% учителей требуют повременить с возвратом за парты: мол, пандемия продолжается, обеспечить безопасность детей будет сложно.

Их родители между тем возвращаются на привычные места работы. В общественном транспорте — снова толпы в час пик. И хотя мэр Лодона Садик Хан ввёл масочный режим и велел всем носить карманные санитарайзеры, следуют ему далеко не все. В понедельник утром соцсети переполнены фотографиями из лондонской подземки: противогрипозный «намордник» — в лучшем случае у одного пассажира из десяти.

«Доехать сегодня на работу в Лондоне — самоубийственная миссия: вагоны переполнены, никакого социального дистанцирования. Как тут вообще можно говорить о каком-то контроле за эпидемией?» — возмущаются одни блогеры.

«Нам говорят, что в вагонах осталось лишь 5% от прежнего числа пассажиров. Но реальность иная и угрожает жизни», — поддерживают другие.

Урок фитнеса в лондонском районе Фулхэм.Фото: REUTERS

Мэрия Лондона намерена сократить максимальное число пассажиров в автобусах до 15 человек. Но значит, где-то нужно взять дополнительные машины для выхода на линию, чтобы вывезти всех. И мгновенно эту проблему не решишь.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Турция приглашает туристов, но будет их тестировать

Традиционно популярное среди жителей России и ЕС курортное направление готовится к открытию после коронавирусной блокады. Правда, с существенными ограничениями.

Так, с июня власти Турции будут тестировать всех иностранцев (включая отпускников) на наличие «ковида» прямо в аэропорту перед паспортным контролем. Процедура займет 2-3 минуты, результат — через 5-6 часов. В случае «позитива» вас изолируют в отеле на две недели.

При этом гостиницы должны соответствовать «эпидемическому паспорту» из 132 пунктов. Например, традиционный «шведский стол» останется, но без самообслуживания: разносить еду будет персонал. Власти надеются, что турпоток летом если и снизится, то не намного, ведь большинство других курортных направлений по-прежнему закрыты.