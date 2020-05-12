Футбольные еврокубки покажут на российском телевидении

Сегодня стало известно, что «Газпром-медиа» продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков. Все болельщики, живущие на территории России, смогут следить за выступлением наших команд в Европе на каналах семейства «Матч». Любопытно, что теперь будут показывать не только матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и нового турнира УЕФА – Лиги конференций, старт которого намечен на следующий год.

Соглашение заключено до 2024 года. В новом трехлетнем пакете останется и Юношеская Лига УЕФА, сообщают в медиахолдинге.

Но пока с еврокубками ничего не ясно. Лигу чемпионов и Лигу Европы остановили из-за пандемии на стадии четвертьфиналов. Доиграть их постараются в августе. А вот следующий еврокубковый сезон, вероятно, начнется позднее, чем обычно. Предварительно старт Лиги чемпионов намечен на 20 октября, хотя раньше групповой этап начинался в середине сентября. УЕФА при этом может сократить квалификацию – проводить по одной встрече на нейтральном поле вместо двух. Или вообще от нее отказаться.