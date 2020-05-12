Ученые доказали: «тупить» в интернете на работе – это полезно, главное не делать это слишком долго

Как часто вы, прежде чем приступить к работе, занимаетесь в интернете, чем попало. Вы просматриваете свою личную почту, щелкаете по ссылкам контекстной рекламы, лезете на сайт онлайн-магазина, или бездумно листаете инстаграм… Это совершенно нормальное поведение. У такого вида интернетной прокрастинации есть даже свое название – cyberloafing, и работодатели всегда активно с ним боролись. Но как показывают последние исследования – совершенно зря.

В среднем работник тратит на cyberloafing (киберлаффинг, или в переводе с английского кибер-бездельничество) примерно два часа из своего рабочего дня. Только 35 процентов офисных служащих могут продержаться, ни разу во время рабочего времени не заглянув в соцсети. Исследователи из Университета Невады подсчитали, что американской экономике такая прокрастинация обходится в 85 млрд. долларов в год. А у работодателей одно время было модно блокировать на рабочих компьютеров доступ к большинству посторонних сайтов.

Но с распространением мобильного интернета и смартфонов такие меры стали по большей части бессмысленными. А вдобавок появились многочисленные исследования, что cyberloafing – полезная штука. Результаты одного из них были опубликованы в Журнале прикладной психологии. Общий их смысл сводился к тому, что короткие перерывы на 10-15 минут позволяют «перезагрузить» мозг, и посмотреть на проблему под другим углом, что в конечном счете приводит к повышению работоспособности или росту продаж.

Как объясняют психологи, разуму иногда нужна сделать пару шагов назад, чтобы потом с разбегу взять сложную проблему. Причем перерывы на перекусы или кофе не так эффективны, как отвлечение на cyberloafing. А по последним данным новых экспериментов прокрастинация на рабочем месте вдобавок еще снижает агрессивность и повышает стрессоустойчивость.

В исследовании Университета Южной Флориды принимали участие 258 мужчин и женщин, работающих не менее 20 часов в неделю. И по результатам опросов выяснилось, что если на работе царит слишком агрессивная атмосфера, если служащие подвергаются насмешкам коллег или терпят угрозы и крики, то прокрастинация становится для них спасением, тем самым клапаном, через который можно сбросить лишнее напряжение. И тот же самый cyberloafing превращался в буфер, смягчающий трения и конфликты в рабочем коллективе.

Как следствие, работники, время от времени переключающиеся на свои личные соцсети и другой серфинг по интернету, чувствовали большее удовлетворение от работы. У них реже возникали мысли об увольнении, чем у тех их коллег, кто меньше отвлекался на посторонние сайты в интернете. Так что исследователи рекомендовали начальникам самим выделять время для кибер-безделья своих подчиненных.

Но теперь перед учеными стоит другой вызов: узнать сколько времени может занимать такая прокрастинация, чтобы она из полезной перезагрузки не превратилась в проблему. Как найти ту грань, которая разделяет киберлаффинг для того, чтобы освежить разум, от неосознанного побега от чересчур сложной задачи?

Точного ответа на этот вопрос пока не существует. Но ВВС приводит в пример еще одно исследование, проведенное в Университете Старого Доминиона (Вирджиния, США). В время этого эксперимента работникам давали различные по продолжительности перерывы – 1 минуту, 5 минут и 9 минут. Отдых тоже был разным, но примерно соответствовал тому, как мы «тупим» в интернете: одна группа смотрела смешные видео, другая – видео про медитацию, третья проходила развлекательные тесты.

В результате исследований оказалось, что те люди, кто смотрел смешные видео, чувствовали больше удовольствия и утомлялись меньше. Но в то же время те служащие, которые смотрели эти ролики 1 минуту или 9 минут, возвращались к работе с меньшей концентрацией внимания, чем те, у кого был перерыв на 5 минут.

Но в то же время исследователи оговариваются, что для каждого вида деятельности может быть своя продолжительность «полезной прокрастинации». И задача начальства адекватно оценить, какие перерывы необходимы именно их работникам. А то что такие «перекуры» им нужны, понятно по еще одному опросу: 97 процентов мужчин и 85 процентов женщин считают вполне естественным и допустимым отвлекаться на соцсети и личные мессенджеры во время рабочего дня.