Двенадцать часов в костюме космонавта тяжело, но мы уже привыкли!

12 мая во всем мире отмечают День медицинских сестер. Другими словами, сегодня есть повод ещё раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. В этом году им особенно непросто. В период пандемии коронавируса наравне с врачами медсестры работают в красной зоне. О том каково это в интервью «Комсомолке» рассказала Лэйсен Курмаева, постовая медсестра ГКБ 52.

- Лэйсен, в медицину ведь случайно не попадают. Вы почему именно эту профессию выбрали?

- Я сколько себя помню, всегда мечтала о белом халате. А началось все с простых детских игр. Помню, когда приезжала в гости к двоюродной сестре, мы всегда устраивали кукольный лазарет. Лечили наших пупсов от чего могли и чем могли. А потом вместе с сестрой доигрались до того, что обе пошли после школы пошли учиться в медицинские училища.

- Помните свой первый укол?

- Еще бы! Такое не забудешь. Это было на практике в техникуме. Я тогда попала в ГКБ 52, где так и работаю уже больше двух лет. Руки тряслись от волнения, голос дрожал. Но пациент мне попался отличный: молодой парень ничуть не боялся да еще и меня подбадривал. Говорил: «коли, милая, надо же учиться». И я научилась. Как говорят мои подопечные, рука у меня легкая.

Фото из личного архива.

- Какими качествами, на ваш взгляд, необходимо обладать медсестре?

- В первую очередь нужно быть профессионалом: уметь делать все необходимые манипуляции. И делать их на отлично. Без ответственности тоже не обойтись. Ведь от нас человеческие жизни зависят. Ну и, конечно, важно быть человеком неравнодушным. Именно с медсестрами пациенты делятся всеми своими переживаниями. Особенно сейчас, когда бушует эпидемия коронавируса. Людям страшно и важно найти такие слова, которые их приободрят, помогут пойти на поправку. Иногда это лучше, чем лекарства помогает.

- Когда началась пандемия ваша жизнь изменилась?

- Конечно. Раньше я работала в ревматологическом отделении а сейчас вся наша больница – это большой ковид-центр. Нас перепрофилировали в первых числах марта: объявили, если хотите, военный режим. Враг у нас один на всех – коронавирус.

- Не было боязни заразиться? Не хотелось все бросить и сбежать?

- Таких мыслей вообще не было. Я пришла в медицину помогать людям и сейчас в этот непростой период особенно четко понимаю, насколько важно, то что я делаю. Конечно, не просто. Работы теперь в разы больше. Если раньше в день делала по 20 капельниц, то теперь 150. Не буду скрывать, сначала было очень тяжело. Пациенты поступали постоянно и каждому сразу же делали назначения. Сейчас такого потока нет. Но все-равно за 12 часов дежурства присесть не удается. За последний месяц похудела на три килограмма. Работать приходится в защитных костюмах, а это, поверьте, то еще испытание.

- Средств защиты хватает?

- У нас в ГКБ 52 с эти никогда проблем не было. Каждое утро получаем: комбинезон, респиратор, перчатки, шапочку и очки. Кажется, я к этому набору уже настолько привыкла, что и забыла времена, когда в отделение приходила в белом халате. Хотя, что скрывать, работать в нем удобнее. Дышать в респираторе тяжело, резинки натирают за ушами, а комбинезон не пропускает воздух и в нем жарко, как на пляже. Но это все мелочи. Пациентам, которые борются за жизнь, гораздо тяжелее, чем нам.

- Неужели болезнь действительно такая страшная?

- Это, наверное, не поймешь, пока своими собственными глазами не увидишь. До сих пор ведь есть те, кто думают, что коронавирус придумали. На деле же люди борются за жизнь. Наши пациенты настолько слабы, что не могут встать с постели. Им тяжело даже просто дышать. Сейчас у нас много больных старше 65 лет. Но есть и мои ровесники, которым слегка за 20. Вирус никого не щадит.

Фото из личного архива.

- Победить получается. Люди выздоравливают?

- Да и сейчас день выписки это радость для всего отделения. Пациенты становятся нам родными и за них мы радуемся от всей души. Лучшая награда это их улыбки, которые они дарят нам при выписке.

- Но одними улыбками сыт не будешь. Городские власти помогают финансово. Про выплаты много говорят по телевизору. А на деле они есть?

- Конечно. Все обещанное получаем.

- А на семью время остается? Если не секрет, где сейчас живете, дома или в гостинице, которую предоставило Правительство Москвы?

- Мне предлагали гостиницу, но я отказалась. Дома, знаете, и стены родные. После смены сил настолько мало, что иногда, кажется, не дойду, упаду. Но когда за столом с домашними котлетками встречает мама, открывается второе дыхание. По вечерам мы подолгу разговариваем. Признаюсь: за себя я ничуть не переживаю, а за них сердце болит.

- Какой бы Вы совет дали москвичам как человек, который постоянно видит болезнь?

- Прошу только об одном: оставайтесь дома. Не заболеете вы, значит и ваши близкие будут здоровы: мамы, папы, бабушки, дедушки. Им выкарабкаться из этой коронавирусной западни особенно непросто. Берегите себя и своих близких!