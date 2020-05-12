«Коронавирусный фитнес для медсестер: 30000 шагов за дежурство - это норма, а не рекорд»

Мир так устроен, что некоторые профессии вымирают – их заменяют компьютеры или машины. Однако есть те, которые всегда были и всегда будут. В первую очередь, это работа медсестер. Уход за больными людьми нужен всегда, и никакой робот не справится с этой сложной задачей. Эти люди, бесспорно, заслужили свой собственный праздник. И международный день медицинской сестры ежегодно отмечается 12 мая.

Свой праздник медсестры отметят на дежурствах. Сегодня в условиях пандемии коронавируса работы у них особенно много. Накануне международного Дня медицинских сестер на вопросы «Комсомолки» ответила Ольга Ларкичева, постовая медсестра ГКБ № 40.

- Не журналист, не менеджер и не бухгалтер. Почему решили стать медицинской сестрой? И жалели ли когда-нибудь, что выбрали именно эту профессию.

- О чем точно никогда не сожалела, так это о выбранной профессии. Я как только говорить научилась, сразу прокортавила: «буду лечить». А все пример бабушки, которая меня вырастила. Она всю жизнь проработала в гинекологическом отделении: акушером, потом старшей медицинской сестрой. У нас дома только и разговоров было, что про медицину. Когда меня было 13, пошла на курсы медсестер. Нас, сопливых девчонок, учили азам медицины. Уже тогда я совершенно осознанно понимала – это мое. После 11 класса поступила в колледж №4 при центральной клинической больнице имени Семашко. Во время практики меня отправили в ГКБ города Королев. Я попала в гинекологическое отделение. Какой там был коллектив, это словами не передать: добрые, отзывчивые, профессиональные. Я там и осталась и проработала 25 лет. Как и моя бабушка помогала беременным, которые к нам попадали на сохранение. Такая вот династия. А в феврале прошлого года я перешла работать в ГКБ №40 тоже в гинекологическое отделение.

Фото из личного архива.

- А как вы попали в ставший уже легендарным филиал ГКБ №40 в Коммунарке?

- Когда в России только появился коронавирус, мы медики, уже понимали, насколько все серьезно. Уговаривать меня не нужно было, пошла в первых рядах. Так и работаю с первых дней открытия в нашем ковид-центре. Страха у меня не было и нет. Но кто меня за все это время больше всего поразил, так это наши студенты-медики волонтеры.

- Говорят, их чуть ли палкой в ковидные больницы загоняют. Это правда?

- Ложь! С первых дней у нас не было отбоя от желающих работать. Студенты-волонтеры просто умоляли взять их. Они соглашались на любую работу. И знаете! У этих детей совершенно отсутствует страх перед вирусом. Это меня в них просто поражает. Такие молодые, а уже настоящие медики. Уверена, из них вырастут профессиональные врачи и медсестры. Достойная смена нам растет. Горжусь ими и это не пустые слова.

- А какими качествами, на ваш взгляд, необходимо обладать медсестре?

- В первую очередь - это умение работать в команде. Помогать не только пациентам, но и врачам, санитарам, всем, кто работает бок о бок. В медицине особенно важно это чувство локтя. Нужно понимать, что коллеги не подведут. Ну и, конечно, важно обладать искренним чувством сострадания к пациентам. Не жалости, а именно сострадания. Медсестра должна уметь выслушать и понять. Особенно сейчас во время эпидемии коронавируса. Пациенты остаются один на один с болезнью: к ним не могут прийти родственники, чтобы навестить и поддержать. Но есть мы – медсестры, которые всегда готовы помочь.

- Как проходит ваш рабочий день в условиях пандемии? Что поменялось?

- Нагрузка увеличилась в разы и морально и физически. Каждый день - это борьба за наших пациентов. Признаться после 26 лет в гинекологии я и не думала, что когда-то буду работать с пациентами-мужчинами. И что могу сказать, они те еще паникеры! Узнав про диагноз, сильный пол превращается в больших детей. Многих охватывает сильное чувство страха. И помочь тут можно только разговорами. И мы медсестры – главные психологи отделения.

- Устаете?

- Еще как. Каждый день мой шагомер насчитывает по 30 000 тысяч шагов. Усталость такая, что просто с ног валюсь. Было дело, что в метро засыпала и проезжала свою станцию. Но сейчас к услугам медиков бесплатное такси. Это очень удобно. Я уже три раза пользовалась.

- Ольга, а кто Вас ждем дома. Наверное, есть семья? Или вы решили пожить в гостинице, которую медикам бесплатно предоставляет Правительство Москвы?

- Дома ждет дочь и муж. Они с самого начала заявили, что без меня жить не могут. Так что от гостиницы пришлось отказаться. Конечно, есть страх их заразить, но сегодня это почти нереально: мы обеспечены всеми средствами защиты.

- Их действительно на всех хватает?

- У нас перебоев в поставках никогда не было. Каждый день получаем новенькие комбинезон, бахилы, респиратор, перчатки и шапочку. Было так непривычно в первые дни во всем этом облачении. А сейчас уже привыкли. Во всяком случае все это можно снять и вечером спокойно подышать свежим воздухом, а вот пациенты такое себе позволить не могут. Им сложнее.

- Да и вам не просто. Расскажите, как вас поддерживает город.

- Финансово, конечно. Такую зарплату я раньше никогда не получала. За март и апрель нам сделали дополнительные выплаты из Федерального и столько же из московского бюджета. У меня высшая категория, так что вместе с зарплатой получается достойная сумма. Правда, тратить некогда. Но это же не навсегда. Уверена, что скоро эту болезнь мы победим.

- Расскажите о ваших чувствах, когда провожаете выздоровевших пациентов?

- Это счастье для нас и общая победа. У нас медсестер есть групповой чат. Так вот мы даже когда не дежурим, всегда только и разговариваем, что о наших больных: «как там у Петрова температура», «в каком настроении Сидоров проснулся». Домой провожаем их с улыбками, а они нам в благодарность оставляют отзывы. Это просто бальзам на душу.

Фото из личного архива.

- Многие до сих пор думаю, что коронавирус, это чья-то шутка. А вы что скажите?

- Скажу, что это очень коварный вирус. Некоторые пациенты больше недели находятся в лихорадке с высокой температурой, которую ни один препарат сбить не может. От многих из них слышала, что они чувствуют, будто какое-то существо съедает их изнутри. Боли испытывают адские. Так что, кому шутки, а кому война за жизнь.

- Какой бы Вы совет дали москвичам как человек, который постоянно видит болезнь?

- Совет один: сократить контакты с другими людьми. Не хотите ради себя, сделайте это ради них!

ДОСЬЕ «КП»

Ольга Ларкичева, медицинская сестра высшей категории

Возраст: 44 года

Стаж в медицине: 26 лет

Замужем, имеет двух дочерей