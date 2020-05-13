2020-05-12T17:42:17+03:00
Здоровье

Возможна ли иммунопрофилактика при инфекционных заболеваниях?

Современные разработки ученых: как можно их использовать для этой цели
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Викулов Георгий Христович, Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций.

В настоящее время человечество живет в условиях новых и возвращающихся вирусных инфекций. Каждый доктор старается уберечь пациента от возможности инфицирования, а в случае проявлений заболевания от более тяжелого течения и развития осложнений. Современный перечень препаратов включает в себя не только применение противомикробных средств, но и тех препаратов, которые могут повысить эффективность комплексной терапии, а также использоваться в профилактических мерах.

Прежде всего перед доктором встает вопрос профилактики вирусных инфекций. Первым барьером на пути вторжения любого патогена, в том числе и вирусной природы, является система врожденного иммунитета: эпителий барьерных органов – кожа, слизистые оболочки. Одной из подсистем является мукозальный иммунитет слизистых оболочек. Именно здесь в борьбу с патогенами вступают нейтрофильные гранулоциты, макрофаги, фагоциты, дендритные клетки и т.д. - факторы врожденного иммунитета От состояния этого звена иммунитета зависит исход первой встречи с различными вирусами и, нередко, прогноз заболевания.

Достижения фундаментальной иммунологии позволяют докторам использовать в своей практике лекарственные препараты, способные при их использовании влиять на состояние иммунитета. Одним из проверенных временем являются препараты, механизм действия которых связан с рецепторами иммунокомпетентных клеток врожденного иммунитета – NOD2- рецепторами, что позволяет поддержать защитные свойства и функциональную активность клеток врожденной иммунной системы в отношении широкого спектра инфекционных агентов.

В арсенале практикующих врачей есть лекарственный препарат, который отвечает всем выше перечисленным критериям иммунотропного препарата – Ликопид. Клиническая апробация препарата была проведена на базе Института иммунологии. Более 20-летний опыт применения доказал киническую эффективность, а механизм действия Ликопида хорошо изучен докторами и в наибольшей степени приближен к процессу естественной иммунорегуляции. Использование данного лекарственного средства в комплексной терапии и профилактике инфекционных заболеваний позволяет более эффективно повысить оказываемую пациенту адресную медицинскую помощь.

«Избирательный, таргетный подход к иммунотропным препаратам – это уже не миф, а реалии сегодняшнего дня…» Р.М. Хаитов

«Иммунотерапия. Руководство для врачей.» Под ред. Хаитова Р.М., Атауллаханова Р.И., Шульженко А.Е. 2018.

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