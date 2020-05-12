«Матч ТВ» покажет все матчи Бундеслиги
Немцы первыми поле двухмесячного перерыва возобновляют свое футбольное первенство. Рестарт Бундеслиги намечен на 16 мая, когда пройдут большинство матчей 26 тура. Все игры покажут на канале «Матч!», в прямом эфире и в записи. А центральной игрой тура станет рурское дерби «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке-04» (начало в 16:30). Интересна и встреча «Айнтрахт» — «Боруссия» (Менхенгладбах) (19:30, мск).
Напомним, что чемпионат Германии был прерван из-за пандемии 13-го марта. Его собирались перезапустить еще в начале мая, но в результате сдвинули на 16-е число.
При этом в Бундеслиге введены жесткие меры безопасности. Накануне каждой игры все футболисты и члены команд будут сдавать тесты на коронавирус и на антитела. Перед игрой все футболистам измерят температуру.
Игры будут проходить без зрителей. Максимально во время игры на территории сможет находиться не более 322 человек, включая футболистов, тренеров, судей, телеоператоров, работников стадионов и официальных лиц, которым тоже измерят температура.
Есть и другие требования и рекомендации для организаторов матчей и самих футболистов, если они будут возвращаться домой между матчами. Кроме того, все интервью и пресс-конференции будут проходить по видеосвязи.
А главный матч чемпионата пройдет 30 мая, когда лидер первенства «Бавария» (55 очков) отправится в гости к «Боруссии» (Дортмундт), идущей на втором месте (51 очко). За ним следуют дортмундская «Боруссия» (51 очко) и «РБ Лейпциг» (50). Ожидается, что матчи бундеслиги будут сыграны в полном объеме (34 тура) и сезон завершится 27 июня.
Расписание трансляций матчей 26 тура бундеслиги (приведено московское время):
16 мая
16:30 «Матч ТВ», «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке-04»
16:25 «Матч! Футбол 3», «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»
16:25 «Матч! Футбол 1», «Хоффенхайм» — «Герта»
21:30 «Матч! Футбол 3», «Фортуна» — «Падерборн» (в записи)
16:25 «Матч! Футбол 2», «Аугсбург» — «Вольфсбург»
19:30 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Айнтрахт» — «Боруссия» (Менхенгладбах)
17 мая
16:25 «Матч! Футбол 3», «Кельн» — «Майнц»
19:00 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Унион» — «Бавария»
18 мая
21:25 «Матч! Футбол 3», «Вердер» — «Байер»
ИСТОЧНИК KP.RU