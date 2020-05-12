2020-05-12T16:48:06+03:00
Спорт

«Матч ТВ» покажет все матчи Бундеслиги

Чемпионат Германии по футболу возвращается 16 мая
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Центральной игрой тура станет рурское дерби «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке-04»Центральной игрой тура станет рурское дерби «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке-04»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Немцы первыми поле двухмесячного перерыва возобновляют свое футбольное первенство. Рестарт Бундеслиги намечен на 16 мая, когда пройдут большинство матчей 26 тура. Все игры покажут на канале «Матч!», в прямом эфире и в записи. А центральной игрой тура станет рурское дерби «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке-04» (начало в 16:30). Интересна и встреча «Айнтрахт» — «Боруссия» (Менхенгладбах) (19:30, мск).

Напомним, что чемпионат Германии был прерван из-за пандемии 13-го марта. Его собирались перезапустить еще в начале мая, но в результате сдвинули на 16-е число.

При этом в Бундеслиге введены жесткие меры безопасности. Накануне каждой игры все футболисты и члены команд будут сдавать тесты на коронавирус и на антитела. Перед игрой все футболистам измерят температуру.

Игры будут проходить без зрителей. Максимально во время игры на территории сможет находиться не более 322 человек, включая футболистов, тренеров, судей, телеоператоров, работников стадионов и официальных лиц, которым тоже измерят температура.

Есть и другие требования и рекомендации для организаторов матчей и самих футболистов, если они будут возвращаться домой между матчами. Кроме того, все интервью и пресс-конференции будут проходить по видеосвязи.

А главный матч чемпионата пройдет 30 мая, когда лидер первенства «Бавария» (55 очков) отправится в гости к «Боруссии» (Дортмундт), идущей на втором месте (51 очко). За ним следуют дортмундская «Боруссия» (51 очко) и «РБ Лейпциг» (50). Ожидается, что матчи бундеслиги будут сыграны в полном объеме (34 тура) и сезон завершится 27 июня.

Расписание трансляций матчей 26 тура бундеслиги (приведено московское время):

16 мая

16:30 «Матч ТВ», «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке-04»

16:25 «Матч! Футбол 3», «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»

16:25 «Матч! Футбол 1», «Хоффенхайм» — «Герта»

21:30 «Матч! Футбол 3», «Фортуна» — «Падерборн» (в записи)

16:25 «Матч! Футбол 2», «Аугсбург» — «Вольфсбург»

19:30 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Айнтрахт» — «Боруссия» (Менхенгладбах)

17 мая

16:25 «Матч! Футбол 3», «Кельн» — «Майнц»

19:00 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Унион» — «Бавария»

18 мая

21:25 «Матч! Футбол 3», «Вердер» — «Байер»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперт рассказал, от чего зависит восстановление экономики после коронавируса
Глава Архангельской области - о мерах поддержки, объявленных президентом РФ: « Мы должны максимально быстро довести их до каждого человека»
Попова: неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу
Попова рассказала об основаниях для ужесточения ограничений
Генпрокурор поручил следить за обеспечением выплат медикам во время пандемии
Голикова: надеемся, что летом наша жизнь наладится
Попова уверена, что коронавирус останется с нами надолго
Солдатова удивила поклонников гимнастическим трюком с растяжкой и кружкой
В России каждый третий заразился коронавирусом в семье или от друзей
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тысяч рублей
В Совфеде прокомментировали позицию конгресса США по «нарушению прав человека в России»
По заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек Россия находится в пятом десятке стран
Врач объяснил смягчение ограничений по коронавирусу
У 40% медиков, работающих в «красной» зоне, наблюдаются психологические проблемы
Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе
Власти Украины решили продлить карантин из-за коронавируса
Нефть подорожала на фоне дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией
Минздрав сообщил о снижении смертности от болезней органов дыхания в России
ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Тверской области
Мужчина 40 и более лет с лишним весом: Врач рассказал, кто чаще попадает в реанимацию с коронавирусом
Онищенко назвал «непрофессиональным хайпом» статью FT о смертности от коронавируса в России
"Это не мешочек": Сумка кенгуру напугала пользователей Сети
В США медсестра без защитного костюма спасла пациента с коронавирусом и умерла
Онищенко возмутился возможным разрешением турпоездок с 1 июня
Эксперты считают, что тесты на антитела к Covid-19 могут привести к дискриминации на работе