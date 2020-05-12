Если американцы не знают историю СССР, то виноваты в этом наши деятели культуры

Вот наши поймали Трампа, давай ему в пах пинать за то что не помянул он нас среди победителей над нацизмом. Далее выясняется, что этот Трамп мог и сам не знать, что СССР участвовал во Второй мировой войне, поскольку западные учебники по истории про то не упоминают. А обыватель американский вроде чего-то слышал, но за Гитлера сражался СССР или против Гитлера, точно сказать не может.

Наш обыватель, если уж объективно, западного не грамотнее. По кровной связи с СССР он, конечно, не раздумывая, ответит, что страна его воевала против фашизма. Но в основном его голова забита знаниями о жизни звезд. Он много чего расскажет о Бузовой и Собчак, но в то же время он, обыватель наш, в большинстве своем понятия не имеет, кто, например, такая Елена Колесова. Потому как эта девушка не из гламура. За ее голову в свое время немецкое командование обещало 30 тысяч рейхсмарок, корову и два литра водки. А кто такие Руфина Гашева или Роза Шанина? Википедия Вам всем в помощь.

И дело не в том, что исторические учебники что-то там замалчивают. Они никакие. Возьмите у ваших детей и внуков учебники по истории. Полистайте, и вы поймете: они написаны так, чтобы сызмальства отбить у ребенка желание изучать историю. Чтобы не голословно, вот вам пара строк из учебника для 9 класса. Самый интересный раздел — про войну.

«В годы войны была осуществлена депортация целых народов и ликвидация ряда национальных автономий. Как и в других воюющих государствах, в частности в США, внесудебным репрессиям после начала войны подверглись граждане, связанные по национальному признаку с противником».

И что вот нормальный ребенок будет вникать в этот протокольный текст с кучей каких-то неясных слов? Полагаю, что и на Западе учебники тоже не для учебы писаны, если судить по знаниям западного обывателя. По настоящему же историю приносят в массы деятели культуры. Во всем просвещенном мире знают, что трагедия Наполеона началась с Москвы. Но знают не из учебников, а из романа «Война и мир». О древнем Риме, о Спартаке опять же известно нам от писателя Рафаэлло Джованьоли, от режиссера Стэнли Кубрика. Об истории открытия и освоения Америки, о войне Севера против Юга все культурные люди почерпнули знания из романов и фильмов. Причем из хороших романов и фильмов. Даже наша гламур-тусовка в курсе, что коварные японцы в декабре 1941 года напали на США. Но благородные и отчаянные американцы выиграли войну. А узнали про то гламурные из фильма «Перл-Харбор».

И если американский обыватель теряется в догадках: на чьей стороне воевал СССР во Второй мировой войне и воевал ли он вообще, то это лишь потому, что мы не создали о войне гениальных произведений, которые бы могли впечатлить весь мир.

Зато понаставлено, понаписано много всякой псевдоисторической дряни для европейцев даже и с нашей стороны, где советский солдат представлен чудовищем и садистом. Отсюда и разрушение наших памятников в Европе. Ненависть к нашим воинам. И драма в том, что нам нечего представить в противовес такого, отчего бы Европа вздрогнула, прослезилась, как в свое время от того же произведения «Война и мир».

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