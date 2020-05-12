2020-05-12T17:36:12+03:00
Экономика

Владимир Путин: «Это реальная победа, поздравляю»

Со стапелей «Звезды» спущен первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В портфеле «Звезды» уже 12 заказов на суда такого типа. Фото: пресс-службы ССК «Звезда»В портфеле «Звезды» уже 12 заказов на суда такого типа. Фото: пресс-службы ССК «Звезда»
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О знаменательном событии глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил лично Владимиру Путину. Мощный танкер нового поколения предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением самых жестких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам.

История строительства танкеров типа «Афрамакс» началась с визита Владимира Путина на судостроительный комплекс «Звезда» в сентябре 2017 года – именно тогда состоялось подписание пакетного соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров класса «Афрамакс».

11 сентября 2018 года в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась закладка первого танкера класса «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн.

До операции по спуску на воду первого танкера в производстве на тяжелом достроечном стапеле находилось четыре «Афрамакса», а в феврале 2020 года состоялась резка металла для пятого. Суда строятся для «Роснефтефлота». Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России. Танкеры оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A. Высокая экологичность танкеров особенно важна для работы в арктическом регионе.

Тактико-технические характеристику судна: длина – 250 метров, ширина 44 метра, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А. В портфеле «Звезды» уже 12 заказов на суда такого типа.

Спуск на воду первого судна на «Звезде» - операция уникальная. Танкер «Афрамакс» был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока «Вымпел» - одного из самых крупных в России. Подготовка к спуску заняла почти сутки. За это время танкер накатили судопоездом с открытого тяжелого достроечного стапеля на плавучий док, а затем вывели в акваторию.

ВАЖНО!

Производят танкеры, буровые платформы и суда ледового класса

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью». При строительстве верфи применяются принципиально новые технологические решения, которые позволят ей стать одним из самых современных судостроительных производств в мире.

Строительство ССК «Звезда» ведется в две очереди. В эксплуатацию введены объекты первой расширенной очереди: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док.

Построенные цеха дали возможность не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к постройке ряда судов, в том числе сложнейших танкеров типа «Афрамакс».

Ввод в эксплуатацию второй очереди расширит возможности верфи и позволит ССК «Звезда» строить суда и морскую технику без каких-либо ограничений. В состав второй очереди входят: сухой док и дополнительные производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники. Верфь будет полностью готова к 2024 году.

В продуктовой линейке «Звезды» танкеры, газовозы, буровые платформы, суда ледового класса, в том числе, самые мощные в мире атомные ледоколы «Лидер». "Звезда" составит конкуренцию зарубежным верфям и обеспечит Россию гражданским флотом для освоения шельфовых месторождений и бесперебойной работы Северного морского пути - кратчайшего между Европой и Азией.

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