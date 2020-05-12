Игорь Сечин обсудил с Владимиром Путиным вопросы поддержки нефтяной отрасли государством

12 мая президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. Разговор шел о мерах, которые в условиях низких цен на энергоносители позволят удержать российскую нефтяную отрасль на плаву. Кроме того, глава крупнейшей нефтяной компании России доложил о ключевых проектах, которые будут способствовать развитию регионов и созданию новых рабочих мест, что очень важно в нынешних условиях

СОХРАНИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

«Всем ясно, что падение спроса в мире является самой главной проблемой для всех. Но для нас важно, что вы считаете наиболее актуальным и в чем, по вашему мнению, должна состоять поддержка со стороны государства?» - поинтересовался Владимир Путин, открывая встречу.

Игорь Сечин сообщил, что в 2019 году «Роснефть» продемонстрировала значительные производственные и финансово-экономические результаты. Стала крупнейшим налогоплательщиком, в том числе, сформировав на 18% доходную часть бюджета.

Кроме того, компания создает огромное количество высокооплачиваемых рабочих мест.

«Деятельность «Роснефти» поддерживает нашу корпоративную экосистему в 2,5 миллиона человек. Понятно, что это и подрядчики, и производители оборудования, сервисные компании», - пояснил глава «Роснефти».

Другое дело, что снижение объемов добычи и падение цен на нефть заставляет нефтяников пересматривать инвестиционные планы компании.

«Инвестиционная программа составила порядка 950 миллиардов рублей в прошлом году", - пояснил глава «Роснефти», – привел конкретные цифры Игорь Сечин. - С учетом драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 миллиардов примерно»,- отметил глава нефтяной компании.

Оптимизация необходима для того, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность для компании, сказал он.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что руководство компании понимает свою ответственность за сохранение здоровья сотрудников и связанных с ними семей. Компания организовала 250 изоляторов в регионах работы, 68 обсерваторов, в которые заступает вахта перед работой.

«Мы увеличили межвахтовые сроки с 30 суток до 90, люди с пониманием относятся",- сообщил Игорь Сечин.

Принятые меры приносят результаты: ситуация полностью находится на контроле

«Я ПОНИМАЮ ЭТИ ОЗАБОЧЕННОСТИ»

Говоря о возможных мерах поддержки для отрасли со стороны государства, Игорь Сечин назвал доступность кредитования.

«Где нам крайне необходима помощь государства, – это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств. И это касается не только нас, как вы правильно заметили, но и других компаний. Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис, и надо будет обеспечивать рынок новыми объемами углеводородов»,- сказал Игорь Сечин.

Глава нефтяной компании подчеркнул, что речь идет не о льготных кредитах, а о предоставлении финансирования на условиях, которые приняты сейчас Центральным банком. Также необходимо предоставить отсрочку налоговых платежей по работам в геологоразведке. Игорь Сечин пояснил, что перенос налоговых платежей на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой, поможет осуществить необходимые работы по проектам и в перспективе быть готовыми к выходу из кризиса.

Кроме того, необходимо тарифы транспортных монополий привести к текущим ценам на нефть.

Игорь Сечин отметил, что в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас 1200 – это сопоставимые величины.

«Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня – больше двух тысяч: 2100 рублей",- сказал глава "Роснефти". - В настоящее время 32 процента составляют расходы на транспорт от стоимости нефти».

«Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это»,- ответил Владимир Путин.

Проект «Восток Ойл»

Также, глава «Роснефти» доложил Владимиру Путину о бурении поисково-разведочной скважины на Западно-Иркинском лицензионном участке одного из крупнейших в мире нефтегазовых проектов «Восток Ойл», который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения в Красноярском крае.

Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл» составляет более 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году в 25 миллионов тонн, в 2027 году – 50 миллионов тонн и к 2030 году – до 115 миллионов тонн.

«Восток Ойл» станет мощным генератором роста экономики России. Ожидаемый экономический эффект, по данным Института прогнозирования РАН, - 9,3 рубля на каждый вложенный рубль инвестиций. Реализация проекта даст дополнительно по 2 процента увеличения ВВП ежегодно.

Президентом страны поставлена задача на ближайшие годы – обеспечить загрузку Северного морского пути, сделав его полноценной транспортной артерией с круглогодичной навигацией. «Восток Ойл» обеспечит значительную долю грузопотока по арктической транспортной магистрали. Свыше 100 миллионов тонн углеводородов в год, добываемых на месторождениях проекта, будут перевозиться танкерами ледового класса по Севморпути, эти суда уже строятся на первой в России верфи тяжелого гражданского судостроения «Звезда».