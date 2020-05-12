2020-05-12T19:39:36+03:00
Общество

Россия запустит первый спутник, следящий за экологической ситуацией над Арктикой

Российские спутники дистанционного зондирования и экстренной связи будут собирать метеорологические данные в полярных регионах нашей планеты
Анна ГЛАДКИХ
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Помимо изучения климатических особенностей вокруг Северного полюса спутник займется прогнозированием погоды. Фото: shutterstock.com.Помимо изучения климатических особенностей вокруг Северного полюса спутник займется прогнозированием погоды. Фото: shutterstock.com.
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В 2020 году Россия запустит первый в истории космоса спутник, мониторящий состояние климата Арктики. В задачи «Арктика-М» будет входить изучение состояния арктической климатической погоды.

Необходимость изучения арктической погоды из космоса связана с резкими изменениями на северной "шапке" планеты.

Как отметил генеральный директор аэрокосмической компании «Лавочкин» Владимир Колмыков, ситуация с климатическими изменениями в полярном регионе находится на постоянном контроле у экологов, и космический аппарат номер один разработан специально для этих целей.

Сейчас оборудование спутника проходит радиоэлектронные испытания, а сам запуск аппарата назначен на конец 2020 года. Старт состоится с космодрома Байконур с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1».

Помимо изучения климатических особенностей вокруг Северного полюса спутник займется прогнозированием погоды.

Отмечается, что запуск второго спутника, осуществляющего экологический мониторинг Арктики, может состояться в 2023 году.

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