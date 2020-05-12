Генпрокурор России поручил строгий надзор за выплатами медикам

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи.

- Кроме того, Генеральным прокурором поручено незамедлительно принимать исчерпывающие меры реагирования в случаях нарушений прав указанных граждан, - заявили в ведомстве.

Ведомство будет разбирать все жалобы медиков, которые лечат заболевших коронавирусом.

Напомним, во исполнение постановления Правительства России от 12.04.2020 №484 бюджетам субъектов регионов выделены средства на обеспечение выплат стимулирующего характера врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Исполнение данного поручения находится на контроле Генпрокуратуры России.

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