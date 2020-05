Дела карантинные: Собчак судят за хамство, с Киркорова хотят денег, а у семьи Фриске сразу три разбирательства

Столичные суды, как и большинство организаций, еще в апреле ушли в режим самоизоляции, заставив томиться в ожидании не одного истца. Так, например, сразу у двух отцов-молодцов - футболистов Аршавина и Тарасова - заседания по уменьшению размера алиментов отложены на неопределенный срок. И время тут действительно деньги: в период простоя, спортсмены, скрепя сердце, вынуждены платить наследникам полные суммы...

Однако, некоторые категории дел - так называемого безотлагательного характера, а также дела без вызова сторон и на усмотрение суда - рассматриваются даже на "карантине", который продлен до 31 мая. И в ближайшее время заседания намечены сразу у нескольких знаменитостей.

СОБЧАК ПОЛУЧИЛА "ЗА ТОГО ПАРНЯ"

Так, 15 мая в в Хамовническом суде состоится слушание дела по иску Марка Фейгина к телеведущей Ксении Собчак и украинскому журналисту и блогеру Анатолию Шарию. Юрист обвиняет их в оскорблении чести, достоинства и деловой репутации. Фейгин обратился в суд еще в конце прошлого года, вскоре после очередного выпуска шоу "Осторожно, Собчак!", где знаменитая блондинка интервьюировала Шария. Заседания по этому делу назначались на март, потом на апрель - и каждый раз переносились: то из-за неявки ответчика, то по другим причинам.

- По всей видимости, его оскорбил момент, когда мы с Ксюшей его обсудили, и в процессе обсуждения прозвучали нелицеприятные слова, - рассказал блогер.

При этом Собчак в давней войне Фейгина и Шария почему-то стала крайней. Гость нелицеприятно высказывался об адвокате, с которым у него старые контры, а Ксения, наоборот, пыталась доказать журналисту, что его доводы выглядят смешно. Тем не менее, отвечать в суде придется обоим.

С ПОП-КОРОЛЯ ТРЕБУЮТ 7 МЛН

19 мая в Таганском суде состоится слушание по делу строителей против Филиппа Киркорова. Этот процесс тянется уже почти год - суд истребовал доказательства, назначал экспертизу, переносил слушания... А началось все еще в 2017 году, когда строительная компания была нанята для выполнения ремонтных работ в загородном доме поп-короля. Как утверждает истец Петр Маринин, специалисты установили дизайнерскую перегородку у бассейна, выложили балкон керамическим гранитом и провели другие виды отделки в замке. Но в итоге, закончив трудиться, ремонтники получили только часть денег, не досчитавшись 7 млн 660 тысяч рублей. Эту сумму теперь и требуют с Киркорова.

19 мая в Таганском суде состоится слушание по делу строителей против Филиппа КиркороваФото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, у певца своя правда.

- В свое время такая же история произошла с балериной Анастасией Волочковой. На неё тоже подали в суд строители, требовали деньги, - рассказала kp.ru приятельница поп-короля. - А потом выяснилось, что ремонт, который они сделали Насте, нельзя назвать качественным. Такая же ситуация и у Филиппа. У него были вопросы к качеству ремонта.

СЕМЬЕ ФРИСКЕ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ

Однако, больше всего судебных разборок - у семьи Фриске. Так, 21 мая в Пресненском суде с разницей в 5 минут одно за другим состоятся два слушания: в 14.00 - по иску Дмитрия Шепелева к родителям Жанны, а в 14.05 - наоборот.

Что требует телеведущий с бывших тестя и тещи, до конца не понятно, но спор пойдет об унаследованном имуществе. А вот Владимир Фриске пытается получить с зятя 7,2 млн рублей - долю, которую отец Жанны уплатил "за Шепелева" в счет долга перед Русфондом.

Напомним, из 67 миллионов, собранных благотворительной организацией на лечение певицы от рака мозга, оставшаяся сумма в 21 миллион осела на счетах семьи и вскоре попросту исчезла. Пока стороны разбирались, кто и куда потратил деньги, Русфонд подал в суд и выиграл дело, но возврат затянулся на годы. И лишь прошлым лет после ареста имущества Владимир и Ольга Фриске погасили всю сумму. Треть теперь требуют с телеведущего - ведь долги Жанны унаследовал ее сын Платон, а Шепелев является его законным представителем...

Что требует телеведущий с бывших тестя и тещи, до конца не понятноФото: Борис КУДРЯВОВ

Между тем, у четы Фриске есть еще одно дело: супруги пытаются вернуть исполнительский сбор судебных приставов, который они уплатили вместе с основным долгом. В их случае этот сбор, который является свого рода штрафом за неисполнение вовремя решений суда, составил более 1,5 миллионов рублей. И лишь спустя какое-то время Фриске поняли, что могли заплатить почти на 400 тысяч меньше - по закону, возможна скидка в 25%. Владимир Фриске в суде пытался доказать, что он, как пенсионер по старости и инвалидности, находится в тяжелом материальном положении и поэтому просит скостить исполнительский сбор на 1/4. В марте этого года суд ему отказал, но на днях мама певицы Ольга Фриске подала апелляцию - а значит, show must go on...