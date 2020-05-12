2020-05-12T18:55:05+03:00
Звезды

Little Big представит новую версию песни UNO для альтернативного полуфинала «Евровидения»

В Нидерландах придумали, как подогреть интерес зрителей к онлайн-шоу
Константин ГЛЫБА
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Солист Little Big Илья Прусикин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСССолист Little Big Илья Прусикин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Как известно, «Евровидение-2020» отменили. Шоу пройдет на удаленке — 16 мая в прямом эфире покажут своеобразную версию проекта под названием Europe Shine Light («Европа зажигает свет»). Трансляцию события будет вести kp.ru. По сути это концерт, состоящий из уже готовых клипов заявленных участников «Евровидения». Без соревновательной составляющей.

Так вот, предварять спецпроект будут два как бы полуфинала. Поздно вечером 12 и 14 мая на официальном YouTube-канале «Евровидения» (а 13 и 15 мая на сайте Первого канала) выи дут музыкальные шоу под названием Eurovision Song Celebration 2020.

В целом почти ничего нового. В том же порядке, в котором были заявлены артисты в запланированном первом полуфинале «Евровидения», композиции представят Россия, Македония, Норвегия, Белоруссия, Кипр, Литва, Хорватия, Швеция, Азербайджан, Мальта, Израиль, Словения, Австралия, Украина, Румыния, Ирландия, Бельгия, а еще Германия и Италия. Бороться за путевку в финал никто не будет. Просто музыка в удовольствие.

Что самое интересное, Little Big представят акустическую версию конкурсного трека UNO (91 миллион просмотров в Youtube).

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

А литовцы The Roop споют заявленную песню On Fire в рок-н-ролльном стиле Элвиса Пресли.

The Roop - On Fire. Евровидение 2020. Литва.

Споет трек Grow и Жангю Макрой, который должен был представлять Нидерланды.

Jeangu Macrooy - Grow. Евровидение 2020. Нидерланды.

Во втором полуфинале «выступят» музыканты из Австрии, Дании, Молдавии, Болгарии, Польши, Швейцария, Финляндии, Армении, Сан-Марино, Латвии, Сербии, Исландии, Грузии, Португалии, Чехии, Греции, Албании, Эстонии, а также Франции, Испании и Великобритании.

Чтобы максимально разогреть зрителей перед финалом, который пройдет 16 мая (также без голосования), организаторы шоу приготовили спецномера в исполнении...фанатов шоу.

Евровидение 2020: онлайн-концерт. Часть первая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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