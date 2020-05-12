«Лолита — идеальная невеста»

- А по вашему театру пандемия нанесла сильный удар?

- Если говорить про театр «Модерн» - нет, пока не сильный. У нас есть, что называется, «финансовая подушка». Любой театр живет не только на бюджетные деньги, а еще и на то, что заработал от зрителей. До того, как все началось, мы были театром очень успешным. И сейчас мы не снизили зарплаты никому ни на копейку. Ни с одним человеком не расстались, более того, даже взяли в труппу одну новую актрису. Хотя, конечно, сложности есть. Мы разбираем онлайн новую пьесу, но репетировать ее онлайн нереально, это было бы полным идиотизмом… И все-таки мы ее обсуждаем.

Юрий Грымов поделился с радио «КП» своими творческими планамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это спектакль «Женитьба», в котором я решил соединить три классических произведения: «Женитьбу» Гоголя, «Женитьбу Бальзаминова» Островского и «Свадьбу» Чехова. Кстати, вам первому говорю, что главную роль, невесты, будет играть Лолита Милявская. Она - идеальная невеста! Красивая, умная, талантливая женщина, мой друг, и мы с ней сейчас об этом спектакле много разговариваем. А еще мы готовимся к выпуску спектакля «Человек с глазами Моцарта», посвященному 75-летию Победы. Он бы уже вышел, если бы не коронавирус, и премьера состоится, как только откроют театры. Он о первых днях войны, когда мужчины только-только ушли на фронт, а жены, дети, семьи еще не понимают, что такое война, еще не видели ни немцев, ни всех тех ужасов, которые они принесли. Женщины, как что-то естественное, произносят фразы типа «А война не закончилась? Не пришел еще муж?» Ну, он ушел вчера, а, может, уже вернулся, может, уже все? Они ведь не знают, что это надолго. Удивительным образом этот спектакль немного созвучен тем настроениям, которые возникли сегодня в обществе…

Кстати, уже сегодня в 16.00 на радио «Комсомольская правда» прошел дебютный выпуск новой программы с Юрием Грымовым «Культурный код», первым гостем которой был глава московского департамента культуры Александр Кибовский. Первый выпуск был посвящен массовой культуре, прежде всего — вопросу, какими путями будет развиваться культурная жизнь после пандемии.

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