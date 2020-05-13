Число умерших из-за коронавируса в России на 13 мая 2020 года составило 2116 человек

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 13 мая 2020 года составило 2116 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 107 пациентов больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 232243 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 10899 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 83 регионах. Полностью выздоровели и выписались из больниц 43512 пациентов.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (5392) и Подмосковье (1063), Нижегородская область (354) и Санкт-Петербург (339), а также Красноярский край (227), Свердловская область (211), республика Дагестан (116), Краснодарский край (99), Рязанская (98), Калужская (96), Ростовская (95), Челябинская (94) и Тульская (90) области. Меньше всего в республике Алтай и Магаданской области – по два новых инфицированных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 12 мая в России завершился нерабочий период, однако в отдельных российских регионах режим самоизоляции по решению местных властей может быть продлен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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