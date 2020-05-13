2020-05-13T01:21:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 13 мая 2020 года составило 43512 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 13 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россия вернулась к рабочим днямРоссия вернулась к рабочим днямФото: Мария ЛЕНЦ
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Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 13 мая 2020 года составило 43512 человека. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 3 711 пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 232243 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 10899 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 83 регионах. Полностью выздоровели и выписались из больниц 43512 пациентов.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (5392) и Подмосковье (1063), Нижегородская область (354) и Санкт-Петербург (339), а также Красноярский край (227), Свердловская область (211), республика Дагестан (116), Краснодарский край (99), Рязанская (98), Калужская (96), Ростовская (95), Челябинская (94) и Тульская (90) области. Меньше всего в республике Алтай и Магаданской области – по два новых инфицированных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее главврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, известный телеведущий Александр Мясников рассказал о загадочном поведении коронавируса. Врач отметил необычные особенности течения болезни у разных людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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