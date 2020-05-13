2020-05-12T21:52:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 13 мая 2020 достигло 232 378

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 13 мая 2020 года
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Благополучно излечились от COVID-19 43 540 человек, за минувшие сутки их число увеличилось на 3677Благополучно излечились от COVID-19 43 540 человек, за минувшие сутки их число увеличилось на 3677Фото: Артем КИЛЬКИН
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Число заболевших коронавирусом в России на 12 мая 2020 года достигло 232 378, увеличившись за минувшие сутки на 10 805 человек. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с распространением COVID-19.

Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве (121 301, +5392), Московской области (22 700, +1063), Санкт-Петербурге (8050, +339) и Нижегородской области (5087, +354). Более двух тысяч заболевших в Республике Дагестан (2888, +116), Мурманской (2428, +12) и Свердловской (2163, +211) областях, а также в Краснодарском крае (2126, +99). Кроме того, более тысячи пациентов с COVID-19 еще в 27 регионах страны, включая Тульскую (1971, +90), Ростовскую (1946, +95), Калужскую (1924, +96), Рязанскую (1842, +98) области и Республику Татарстан (1832, +71).

Благополучно излечились от COVID-19 43 540 человек, за минувшие сутки их число увеличилось на 3677. Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 2120 человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, число проведенных тестирований превысило 5,8 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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