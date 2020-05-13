Число заболевших коронавирусом в России на 13 мая 2020 достигло 232 378

Число заболевших коронавирусом в России на 12 мая 2020 года достигло 232 378, увеличившись за минувшие сутки на 10 805 человек. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с распространением COVID-19.

Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве (121 301, +5392), Московской области (22 700, +1063), Санкт-Петербурге (8050, +339) и Нижегородской области (5087, +354). Более двух тысяч заболевших в Республике Дагестан (2888, +116), Мурманской (2428, +12) и Свердловской (2163, +211) областях, а также в Краснодарском крае (2126, +99). Кроме того, более тысячи пациентов с COVID-19 еще в 27 регионах страны, включая Тульскую (1971, +90), Ростовскую (1946, +95), Калужскую (1924, +96), Рязанскую (1842, +98) области и Республику Татарстан (1832, +71).

Благополучно излечились от COVID-19 43 540 человек, за минувшие сутки их число увеличилось на 3677. Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 2120 человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, число проведенных тестирований превысило 5,8 миллионов.