2020-05-12T22:51:28+03:00
Звезды

40 лет «Экипажу»: Первый советский фильм-катастрофа чуть сам не стал катастрофой

12 мая 1980 года в широкий прокат вышла одна из самых любимых зрителями лент
Денис КОРСАКОВ
Поделиться:
Это был первый советский фильм-катастрофаЭто был первый советский фильм-катастрофа
Изменить размер текста:

Александр Митта за свою долгую жизнь снял много отличных фильмов. Но ни один не пользовался таким сногсшибательным успехом, как «Экипаж».

Митта сам писал в своей книге «Кино между адом и раем»: «Экипаж» известен в России каждому. Бесчисленные показы по телевидению, пародии в разных передачах, цитаты и заставки популярных программ... И это ничто в сравнении с обвалом успеха, когда он вышел на экраны. В маленьких городах России его смотрело больше людей, чем было жителей, потому что дети бегали на фильм по 3 - 4 раза. В больших городах очереди завивались вокруг кинотеатров кренделями...»

Еще бы, это был первый советский фильм-катастрофа. В Голливуде этот жанр освоили на 15 лет раньше: были и «Приключение Посейдона» про гибель корабля, и «Ад в поднебесье» про пожар в небоскребе, и, конечно, «Аэропорт» по роману Артура Хейли - прямой источник вдохновения для нашего режиссера.

Александр Митта за свою долгую жизнь снял много отличных фильмов. Но ни один не пользовался таким сногсшибательным успехом, как «Экипаж» Фото: фотохроника ТАСС.

Александр Митта за свою долгую жизнь снял много отличных фильмов. Но ни один не пользовался таким сногсшибательным успехом, как «Экипаж»Фото: фотохроника ТАСС.

Митта решил снять фильм про наш советский самолет. Это было довольно смелым решением (советские самолеты, как известно, не падают). Но у него он и не падал, а вопреки всем обстоятельствам приземлился. А еще фильм четко делился на две половины, и первая была чистой мелодрамой с обилием житейских подробностей.

ПОЖАР В «ДОМОДЕДОВО»

Катастрофой «Экипаж» чуть не стал сам - в первые же дни съемок. Митта вспоминал, что бюджет у него был достаточно скромным, но ему помогал «Аэрофлот» - в частности, предоставил старый списанный самолет, стоявший на задворках аэропорта «Домодедово». Вокруг него Митта решил построить аэровокзал и всю эту красоту спалить: он мечтал о «кадре века». Но все пошло не так. Не сумели найти нормальных рабочих - вместо них предоставили пьяниц и хулиганов, осужденных на 15 суток. Постройка декораций заняла четыре месяца, и, когда администрация «Домодедово» пришла киношников выгонять, она еще была не готова. Митте дали три дня на то, чтобы снять «кадр века», в противном случае грозили тюрьмой. Митта решил снять взрыв ночью (кто там рассмотрит, что вокруг горящего лайнера недостроены декорации?). Но случилось невероятное: самолет взорвался самостоятельно. Митта в этот момент подъезжал к нему на машине.

«Вижу, в самом конце взлетной полосы что-то вспыхивает и взрывается яркими звездочками, будто фейерверк. Навстречу бежит администратор:

- Самолет взорвался.

Оказалось, что «рано утром пиротехники открыли дверцу в самолет, салон был пропитан парами бензина, и от контакта с воздухом произошло самовозгорание. Такие случаи изредка бывают».

«Аэрофлот» предоставил старый списанный самолет Фото: кадр из фильма

«Аэрофлот» предоставил старый списанный самолетФото: кадр из фильма

Весь «кадр века» пошел насмарку. Митта пытался как-то выкарабкаться из ситуации, но и в дальнейшем словно высшие силы препятствовали съемкам этой сцены. Поэтому Митта в конце концов решил обойтись без этого кадра и все снимать по-другому.

БЕЗ ДАЛЯ

Самый запоминающийся герой «Экипажа» - не капитан в исполнении великого Георгия Жженова, а бортинженер Скворцов, сыгранный Леонидом Филатовым. Митта фактически открыл для кино отличного актера, который после премьеры проснулся суперзвездой. Изначально Митта собирался снимать Николая Караченцова, но тот был слишком занят в «Ленкоме». Потом он, как ему казалось, окончательно утвердил на роль Олега Даля. Но у того случился нервный срыв (он из-за своих депрессий, которые, как часто бывает, повлекли за собой алкоголизм, вообще был одной ногой в могиле: снимись он в этой роли - и она стала бы для него одной из последних. Самый хрупкий советский артист скончался через несколько месяцев после выхода «Экипажа»).

Даля уже начали снимать. Филатов был запасным вариантом, но отказался даже пробоваться на роль, зная, что Даль - вариант номер один. Только после того, как у Даля случился срыв, Митта позвонил Филатову и сказал: «Роль свободна, она твоя». Филатов сначала не поверил - пришел к Далю в гости и убедился, что никакой подковерной интриги нет. Только тогда он согласился.

Самый запоминающийся герой «Экипажа» - не капитан в исполнении великого Георгия Жженова, а бортинженер Скворцов, сыгранный Леонидом Филатовым

Самый запоминающийся герой «Экипажа» - не капитан в исполнении великого Георгия Жженова, а бортинженер Скворцов, сыгранный Леонидом Филатовым

Главным героем - самолетом, с которым происходит весь этот ужас, стал Ту-154, который доставили из киевского аэропорта «Борисполь» (на нем разлилась ртуть, и он был признан непригодным для дальнейшего использования). А самая знаменитая сцена - взлет самолета с аэродрома несуществующего ближневосточного города - вся сделана на макетах и, черт побери, даже сейчас, в эпоху компьютеров, смотрится совершенно обалденно!

Вот вам доказательство: секс в СССР был! (Леонид Филатов и Александра Яковлева.) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот вам доказательство: секс в СССР был! (Леонид Филатов и Александра Яковлева.)Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КЛУБНИЧКА

И, конечно, ню!

В «Экипаже» есть сцена для советского кино революционная - когда Филатов и Александра Яковлева лежат в постели, и всем понятно, чем они занимались за минуту до того. И это во времена, когда в журнале «Здоровье» всерьез обсуждали: возможен ли секс до брака или такая гадость недопустима для советских людей? Говорят, что на съемках этой сцены Александра Яковлева оказалась раскованнее Филатова: она спокойно разделась перед камерой, а он застеснялся и даже не снял джинсы. Благо под простынями все равно ничего было не видно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Все должно было закончиться совсем не так»: как снимался культовый сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
К юбилею всенародно любимой киноэпопеи «Комсомолка» рассказывает, как создавался образ знаменитого сыщика и кто еще из советских актеров мог его сыграть
Юрий Грымов о проекте «Культурный код» на радио «КП»: «Если бескультурный человек займется бизнесом, скоро это превратится в бандитизм»
Знаменитый режиссер, художественный руководитель театра “МОДЕРН” рассказал о премьере программы, а также как культурный код россиян влияет на принятие важных решений, зачем он сделал Лолиту Милявскую невестой, и почему показывает свои фильмы бесплатно
Федя из «Операции Ы» был героем войны и человеком с «самой печальной судьбой»
28 февраля этого года исполнилось 100 лет со дня рождения великолепного актера Алексея Смирнова. Этот юбилей прошел почти незамеченным. Вспомним его сегодня - в день 41-й годовщины со дня его смерти и в канун Дня победы
Новости 24
Twitter разрешит сотрудникам работать на удаленке и после пандемии COVID-19
В Вооруженных силах подготовили изоляторы для призывников с коронавирусом
Американские сенаторы хотят ввести санкции против Китая из-за коронавируса
В Мосгордуме считают, что Москва готова к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Facebook в этом году удалил уже 4,7 миллиона экстремистских публикаций
В США ожидают снижения спроса на СПГ в три раза
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 82 тысяч
Коронавирус выявлен у 1 709 российских военнослужащих
Похудевшая на 23 килограмма девушка раскрыла свой секрет
Закрыл глаза на секунду - проехал 10 метров: почему не стоит отправляться в поездки ночью
ФМБА: в России создан огромный резерв врачей для лечения пациентов с коронавирусом
Instagram объявил о ряде нововведений в работе с комментариями
В Госавтоинспекции рассказали, как планировать маршрут поездки в условиях самоизоляции
NASA договорилась о месте на корабле «Союз» за 90,252 млн долларов
В Госавтоинспекции рассказали, какие документы нужны при поездке в другие регионы
Около 100 детей и подростков в штате Нью-Йорк заболели воспалительным синдромом
Карлос Сайнс подпишет контракт с «Феррари» в течение двух дней
Эксперт рассказал об условии выработки иммунитета к коронавирусу
В США признали, что Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии