40 лет «Экипажу»: Первый советский фильм-катастрофа чуть сам не стал катастрофой

Александр Митта за свою долгую жизнь снял много отличных фильмов. Но ни один не пользовался таким сногсшибательным успехом, как «Экипаж».

Митта сам писал в своей книге «Кино между адом и раем»: «Экипаж» известен в России каждому. Бесчисленные показы по телевидению, пародии в разных передачах, цитаты и заставки популярных программ... И это ничто в сравнении с обвалом успеха, когда он вышел на экраны. В маленьких городах России его смотрело больше людей, чем было жителей, потому что дети бегали на фильм по 3 - 4 раза. В больших городах очереди завивались вокруг кинотеатров кренделями...»

Еще бы, это был первый советский фильм-катастрофа. В Голливуде этот жанр освоили на 15 лет раньше: были и «Приключение Посейдона» про гибель корабля, и «Ад в поднебесье» про пожар в небоскребе, и, конечно, «Аэропорт» по роману Артура Хейли - прямой источник вдохновения для нашего режиссера.

Александр Митта за свою долгую жизнь снял много отличных фильмов. Но ни один не пользовался таким сногсшибательным успехом, как «Экипаж»Фото: фотохроника ТАСС.

Митта решил снять фильм про наш советский самолет. Это было довольно смелым решением (советские самолеты, как известно, не падают). Но у него он и не падал, а вопреки всем обстоятельствам приземлился. А еще фильм четко делился на две половины, и первая была чистой мелодрамой с обилием житейских подробностей.

ПОЖАР В «ДОМОДЕДОВО»

Катастрофой «Экипаж» чуть не стал сам - в первые же дни съемок. Митта вспоминал, что бюджет у него был достаточно скромным, но ему помогал «Аэрофлот» - в частности, предоставил старый списанный самолет, стоявший на задворках аэропорта «Домодедово». Вокруг него Митта решил построить аэровокзал и всю эту красоту спалить: он мечтал о «кадре века». Но все пошло не так. Не сумели найти нормальных рабочих - вместо них предоставили пьяниц и хулиганов, осужденных на 15 суток. Постройка декораций заняла четыре месяца, и, когда администрация «Домодедово» пришла киношников выгонять, она еще была не готова. Митте дали три дня на то, чтобы снять «кадр века», в противном случае грозили тюрьмой. Митта решил снять взрыв ночью (кто там рассмотрит, что вокруг горящего лайнера недостроены декорации?). Но случилось невероятное: самолет взорвался самостоятельно. Митта в этот момент подъезжал к нему на машине.

«Вижу, в самом конце взлетной полосы что-то вспыхивает и взрывается яркими звездочками, будто фейерверк. Навстречу бежит администратор:

- Самолет взорвался.

Оказалось, что «рано утром пиротехники открыли дверцу в самолет, салон был пропитан парами бензина, и от контакта с воздухом произошло самовозгорание. Такие случаи изредка бывают».

«Аэрофлот» предоставил старый списанный самолетФото: кадр из фильма

Весь «кадр века» пошел насмарку. Митта пытался как-то выкарабкаться из ситуации, но и в дальнейшем словно высшие силы препятствовали съемкам этой сцены. Поэтому Митта в конце концов решил обойтись без этого кадра и все снимать по-другому.

БЕЗ ДАЛЯ

Самый запоминающийся герой «Экипажа» - не капитан в исполнении великого Георгия Жженова, а бортинженер Скворцов, сыгранный Леонидом Филатовым. Митта фактически открыл для кино отличного актера, который после премьеры проснулся суперзвездой. Изначально Митта собирался снимать Николая Караченцова, но тот был слишком занят в «Ленкоме». Потом он, как ему казалось, окончательно утвердил на роль Олега Даля. Но у того случился нервный срыв (он из-за своих депрессий, которые, как часто бывает, повлекли за собой алкоголизм, вообще был одной ногой в могиле: снимись он в этой роли - и она стала бы для него одной из последних. Самый хрупкий советский артист скончался через несколько месяцев после выхода «Экипажа»).

Даля уже начали снимать. Филатов был запасным вариантом, но отказался даже пробоваться на роль, зная, что Даль - вариант номер один. Только после того, как у Даля случился срыв, Митта позвонил Филатову и сказал: «Роль свободна, она твоя». Филатов сначала не поверил - пришел к Далю в гости и убедился, что никакой подковерной интриги нет. Только тогда он согласился.

Самый запоминающийся герой «Экипажа» - не капитан в исполнении великого Георгия Жженова, а бортинженер Скворцов, сыгранный Леонидом Филатовым

Главным героем - самолетом, с которым происходит весь этот ужас, стал Ту-154, который доставили из киевского аэропорта «Борисполь» (на нем разлилась ртуть, и он был признан непригодным для дальнейшего использования). А самая знаменитая сцена - взлет самолета с аэродрома несуществующего ближневосточного города - вся сделана на макетах и, черт побери, даже сейчас, в эпоху компьютеров, смотрится совершенно обалденно!

Вот вам доказательство: секс в СССР был! (Леонид Филатов и Александра Яковлева.)Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КЛУБНИЧКА

И, конечно, ню!

В «Экипаже» есть сцена для советского кино революционная - когда Филатов и Александра Яковлева лежат в постели, и всем понятно, чем они занимались за минуту до того. И это во времена, когда в журнале «Здоровье» всерьез обсуждали: возможен ли секс до брака или такая гадость недопустима для советских людей? Говорят, что на съемках этой сцены Александра Яковлева оказалась раскованнее Филатова: она спокойно разделась перед камерой, а он застеснялся и даже не снял джинсы. Благо под простынями все равно ничего было не видно.