2020-05-12T23:05:38+03:00
Звезды

Ксения Собчак сделала заявление о болезни мамы Людмилы Нарусовой

Телеведущая разоткровенничалась во время общения с Лизой Песковой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак сделала заявление о болезни мамы Людмилы НарусовойКсения Собчак сделала заявление о болезни мамы Людмилы НарусовойФото: Мила СТРИЖ
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Ксения Собчак пообщалась с Лизой Песковой во время прямого эфира. Дочь Дмитрия Пескова поделилась своими опасениями по поводу состояния здоровья родителя, которого госпитализировали с коронавирусом. В ответ телеведущая разоткровенничалась о своей маме Людмиле Нарусовой.

"Мама десять дней с тяжелейшей пневмонией пролежала в Коммунарке", - заявила Ксения Собчак. Ее откровенное признание последовало сразу после того, как переживаниями поделилась собеседница теледивы Елизавета Пескова.

Дочь пресс-секретаря Владимира Путина призвала всех внимательнее относиться к своему здоровью. Наследница Дмитрия Пескова не стала скрывать, что очень волнуется за отца.

"Когда подобное случается с твоим отцом, с кем-то из близких, ты начинаешь по-другому на это смотреть. Как бы ты серьезно не относился к ситуации, все равно внутри что-то переворачивается. Я искренне надеюсь, что не осталось умников, не верящих в коронавирус. Кричащих, что все это заговор. Пользуясь случаем, я хочу всех призвать быть осторожнее", - сообщила Лиза.

Напомним, в конце марта стало известно, что Людмила Нарусова находится в больнице в Коммунарке с диагнозом "вирусная пневмония". Результат теста на коронавирус отрицательный.

Нескольчими часами ранее стало известно о том, что с Дмитрий Песков и Татьяна Навка попали в больницу с Covid-19. Прославленная фигуристка оставила в блоге сообщение, где подробно описала симптомы болезни. "Вирус был обнаружен практически при первых симптомах... У всех симптомы могут быть индивидуальны. Например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько днеи была небольшая", - поведала Олимпийская чемпионка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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