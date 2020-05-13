2020-05-13T01:05:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 13 мая 2020 года: Значимого роста заболеваемости не наблюдается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 13 мая 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 13 мая 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 13 мая 2020 годаФото: Иван МАКЕЕВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что госпитализирован с коронавирусом и проходит лечение. Также стало известно, что COVID-19 обнаружили у его супруги, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки.

Представитель Кремля отметил, что в последний раз очно контактировал с главой государства Владимиром Путиным более месяца назад.

Ношение масок, перчаток, постоянная дезинфекция рук и рабочих поверхностей, соблюдение социальной дистанции - это антивирусные меры, которые останутся с нами надолго. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на брифинге в правительстве.

По ее словам, значимого роста заболеваемости коронавирусом в России в последние дни не наблюдается: этот показатель установился на уровне 158,3 случая на 100 тысяч человек. Что помещает РФ в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации COVID-19 у своих граждан. При этом Попова напомнила, что некорректно сравнивать абсолютные числа заболевших в странах, где более 100 млн населения и странах, где население меньше 10 млн.

Генеральный прокурор Игорь Краснов потребовал от подчиненных незамедлительно реагировать по всем случаям нарушений прав медработников на получение стимулирующих выплат, положенных за работу с больными коронавирусом.

Трагический инцидент произошел в петербургской больнице св. Георгия: в одной из реанимаций самовоспламенился аппарат ИВЛ. Огонь быстро распространился по палате, задыхающимся от дыма медикам пришлось буквально на ощупь эвакуировать пациентов. К сожалению, пятерых из них спасти не удалось. Пожар ликвидировали оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС, причины возгорания устанавливает специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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