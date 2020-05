Полуфинал кухонного «Евровидения-2020» прошел под знаменем ЛГБТК+

В ночь на 13 мая в Нидерландах прошел первый полуфинал «Евровидения-2020». Это был нетрадиционный во всех отношениях концерт.

Во-первых, потому что впервые шоу проходит в режиме онлайн — дистанционно и без конкурсной основы. Все-таки эпидемия на дворе.

Во-вторых, потому что в виртуальный эфир проекта вывели зрителей шоу — они перепевали известные песни и классические хиты «Евровидения». Как и предполагалось, аудитория оказалась вполне профильной. Шоу в очередной раз подтвердило статус фрик-парада.

В принципе все шло, как и было запланировано — клипы участников несостоявшегося в оффлайне конкурса крутили согласно заранее составленному расписанию. Тут пространства для маневра у организаторов практически не было. Поскольку большинство видео было записано на сцене, неподготовленный зритель даже мог принять происходящее за прямой эфир. Сцена сверкает, публика в зале беснуется, чем не «Евровидение»?

Но через пять номеров начались включения артистов конкурса — они передавали привет с самоизоляции, поддерживая аудиторию, которая так ждала этого шоу. Их попросили ответить на вопрос, что если бы жанры песен в «Евровидении» можно было перемешать, какой бы они выбрали?

Густо накрашенная Монтень (Джессика Алисса Серро) из Австралии предпочла оперу, словенец Бен Долич, представляющий Германию, захотел исполнить свою конкурсную композицию на скрипке. Солист литовской группы The Roots Вайдотас Валюкевичюс высказался за формат короля рок-н-ролла — Элвиса Пресли.

Сказанное подтвердили делом — артисты практически без подготовки и весьма, надо признать, артистично исполнили свои песни в непривычном жанре.

Наши ребята — питерская рэйв-группа Little Big — в грязь лицом не ударили, и выбрали акустику. Uno в пиано-гитарном исполнении, кстати, звучит ничуть не хуже. Илья Прусикин предстал в шортах и футболке с любимым медведем, Софья Таюрская — изрядно похудевшей и за синтезатором.

Еще через пять номеров был следующий опрос — на этот раз артисты отвечали, какие песни в истории «Евровидения» (ABBA, Селин Дион, Кончита Вурст, Сергей Лазарев — кто угодно) их впечатлили сильнее всего. Каждый, разумеется, называл земляков. Музыканты называли и Патрисию Каас, и Джамалу, и Монса Зелмерлева. Однако чаще всего в фаворитах значилась Euphoria шведки Лорин.

Loreen - Euphoria - Live - Grand Final - 2012 Eurovision Song Contest.Powered by http://www.eurovision.tv/ Sweden: Loreen - Euphoria live at the Grand Final of the 2012 Eurovision Song Contest