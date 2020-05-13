2020-05-13T08:05:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 13 мая 2020: всех въезжающих в страну будут тестировать на COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 13 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 13 мая 2020: 3 894 человека скончались от инфекцииКоронавирус в Турции, последние новости на 13 мая 2020: 3 894 человека скончались от инфекцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 13 мая 2020 года таковы: общее число зараженных достигло 141 475, 3 894 человека скончались, 98 889 человек - выздоровели.

В Турции, в отличие от некоторых стран, не было дефицита средств защиты и нехватки мест в больницах. Страна помогала и другим в борьбе с вирусом, посылая гуманитарные грузы. Уже с 11 мая в Турции разрешили работу некоторых промышленных предприятий. Постепенно страна выходит из карантина. В дальнейшем ограничительные меры будут ослабляться.

Отметим, что в провинциях до сих пор вводят комендантский час. Первая попытка прошла неудачно, потому что о нем сообщили за несколько часов до наступления субботы. Естественно, все быстро отправились в магазины покупать продукты на все выходные. Образовались столпотворения, местные соцсети были заполнены фото и видео с очередями. После произошедшего глава МВД подал в отставку, но президент ее не принял. С тех пор комендантский час проходит ровно. Ближайший введут с 16 по 19 мая включительно.

Кроме того, въезд и выезд в некоторых городах Турции до сих пор закрыт, международное сообщение временно приостановлено. Неизвестно, когда начнется туристический сезон, но владельцы отелей уже ждут гостей.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 13 мая 2020 года, страна введет тестирование на COVID-19 для всех въезжающих в страну. Пункты организуют во всех аэропортах и пограничных КПП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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