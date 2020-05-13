Коронавирус в Италии, последние новости на 13 мая 2020: в стране зафиксировано более 220 тысяч случаев заражения

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 13 мая 2020 года, число случаев заболевания с начала пандемии достигло 221 216, 109 039 человек выздоровели, 30 911 человек - скончался.

Италия вела небезуспешную борьбу с COVID-19 несколько месяцев подряд. И уже с 4 мая в стране ослабили ограничительные меры. Местным жителям разрешили навещать своих родственников, гулять в парках и заниматься спортом на улице. Но, конечно, всем напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности.

В стране уже возобновили работу на объектах строительства, постепенно в Италии откроются все предприятия, бары и рестораны, музеи и кинотеатры, фитнес-клубы и торговые центры. Но до этого пока далеко, каждый день все равно в Италии выявляются новые случаи заражения. Хотя их гораздо меньше, чем месяц назад, к примеру. И пациентов в палатах интенсивной терапии тоже не становится больше, к счастью.

Неизвестно, когда туристы смогут приехать в страну, пока она закрыта для иностранцев. Возможно, границы откроют только в конце года. Пока только сами итальянцы смогут ходить по музеям и осматривать достопримечательности страны, известные на весь мир.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 13 мая 2020 года, накануне стало известно, что около 9 % медиков из Милана переболели COVID-19. И только у трети зараженных не было симптомов инфекции.