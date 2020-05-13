Коронавирус в США, последние новости на 13 мая 2020: ученые сообщили, сколько человек умрут от COVID-19 к августу

Страна находится на первом месте в мире по распространению COVID-19. Последние новости о коронавирусе в США на 13 мая 2020 года таковы: зафиксировано 1 369 484 случая заболевания с начала пандемии, 82 373 человека скончались, 230 287 человек - выздоровели.

К концу недели в стране должны сделать около 10 миллионов тестов на вирус. На это выделили 11 миллиардов долларов. Кстати, Дональд Трамп связывает большое число зараженных в штатах как раз с хорошей системой тестирования.

Постепенно США начинает выходить из карантина. Без работы на фоне пандемии остались миллионы человек. Эксперты утверждают, что нынешнюю безработицу можно сравнить с той, что была во времена Великой депрессии.

Но в некоторых штатах до сих пор есть серьезные проблемы. В Нью-Йорке, например, тысячи человек скончались от инфекции. Ощущается нехватка защитных средств, в больницах и госпиталях недостаточно мест. Пациентов размещают даже в кафедральном соборе. Местные жители обязаны соблюдать социальную дистанцию и ходить в масках по улице, чтобы не дать инфекции распространиться еще больше.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 13 мая 2020 года, ученые провели исследование и выяснили, что к августу в стране от инфекции скончаются 147 тысяч человек. Они считают, что общее число умерших 4 августа достигнет 147 040.