2020-05-13T09:03:23+03:00
В мире

Елизавета II вернется в Букингемский дворец только осенью

Королева остается на самоизоляции в своей загородной резиденции вместе с мужем
Арина СУВОРОВА
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Цитаты с телеобращения Елизаветы II на площади в Лондоне.Цитаты с телеобращения Елизаветы II на площади в Лондоне.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Королева Британии уже давно не появлялась на публике. Еще в середине марта она покинула Букингемский дворец и перебралась в Виндзорский замок. Резиденция находится в предместье Лондона, примерно в 40 км. Самоизоляцию глава монаршей семьи проводит вместе с супругом, 98-летним принцем Филиппом.

Из-за того, что королева и ее муж находятся в зоне риска, их участие во всех массовых мероприятиях было решено отменить. По-прежнему под вопросом остается тур Елизаветы II по Южной Африке, который был запланирован на октябрь.

Тем временем, супружеская пара продолжает соблюдать усиленные меры безопасности, пока не утихла эпидемия коронавируса. Поэтому возвращение Елизавета II в Лондон откладывается как минимум до осени. Однако источники во дворце полагают, что вынужденная «ссылка» может продолжаться до тех пор, пока не изобретут вакцину от COVID-19.

- Это очень печально, но я не представляю, как королева сможет вернуться к своей обычной работе, - говорит королевский биограф Эндрю Мортон. - Коронавирус исчезнет не скоро и будет жить с нами еще несколько месяцев, если не лет. В связи с этим для королевы было бы слишком рискованно начать встречаться с людьми на регулярной основе.

Букингемский дворец будет закрыт до конца лета - впервые за последние 27 лет. А все летние мероприятия будут отменены. Под запрет попало проведение ежегодного парада Trooping of the Colour. Он был запланирован на 13 июня.

Несмотря на карантин Елизавета II продолжает поддерживать связь со своими поданными, записывая им регулярно телеобращения. 8 мая в эфир вышло послание королевы в честь 75-летия окончания Второй Мировой войны.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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