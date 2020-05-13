Новые случаи заражения коронавирусом в России на 13 мая 2020: 10 028 человек заболело за сутки

В России за последние сутки еще выявлено 10 028 новых случая коронавируса в 83 регионах. Такие данные опубликовал оперативный штаб по предотвращению коронавирусом на 13 мая 2020 года.

- У 44,5% заболевших нет клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 96 летальных исхода, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Больше всего заболевших в Москве – 4703 человек, в Московской области - 962, в Санкт-Петербурге – 435, в Нижегородской области – 271, Свердловской области – 135, Волгоградской области – 124, Республике Дагестан – 109, Рязанской области – 97, Смоленской области – 97, Краснодарском крае – 96.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 242 271 случай коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 5495 человека. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Оперативный штаб напоминает, что все жители столицы, несмотря на возраст, обязаны соблюдать режим самоизоляции до 31 мая.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

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