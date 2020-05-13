2020-05-13T10:49:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 13 мая 2020: 4703 человека заболело за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 13 мая 2020 года. С начала эпидемии COVID-2019 заболели более 126 тысяч горожан
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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В столице, по данным на 13 мая 2020 года, зарегистрировано 4703 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 10 028 в 83 регионах.

- Число заболевших в Москве 4703, в Московской области – 962 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Но с каждым днем растет и число выздоровевших пациентов. В Москве, по данным на 13 мая, коронавирус победили 21 506 человек.

- В Москве за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21 506, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Оперативный штаб напоминает, что все жители столицы, несмотря на возраст, обязаны соблюдать режим самоизоляции до 31 мая.

Цифры

Как меняется число заболевших коронавирусом в Москве

(данные Оперативного штаба):

9 мая – 104 189,

10 мая – 109 740,

11 мая – 115 909,

12 мая – 121 301,

13 мая – 126 004.

ИСТОЧНИК KP.RU

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