Обслуживание в парикмахерской напоминает шпионскую драму: в Америке после карантина отрываются первые цирюльни

Американские барберы и цирюльники ликуют: в штате Колорадо с 11 мая местные власти разрешили парикмахерским продолжить работу. Правда, с соблюдением строжайших правил. Журналисты New York Times посетили открывшийся после пандемии салон и расписали подробности его нового существования.

Как пишут журналисты, после открытия салон некоей Минди Бодлей, женщины постбальзаковского возраста, ожидал шквал посетителей. Мастеров забронировали на несколько недель вперед. Однако стрижка теперь занимает втрое больше времени, чем в допандемийную эпоху.

Перед началом смены работникам измеряют температуру, выдают медицинские маски и ярко-розовые перчатки, которые раньше использовались для «грязных работ» с краской. По санитарным условиям салону пришлось отказаться от «зоны отдыха» для гостей, а стойку регистрации передвинули так, чтобы между ожидающими было расстояние около двух метров.

Чтобы войти в салон, первой забронировавшей место посетительнице пришлось пройти тест. 45-летняя мадам Элдридж заранее подъехала к салону и, припарковавшись рядом, оповестила о своем прибытии звонком. По телефону мастер красоты спросила у нее: «Вы болели последние 14 дней? Был ли у вас контакт с больным? Есть ли у вас ощущение симптомов?». Получив троекратное "нет", парикмахер впустила клиентку.

Но стоило женщине войти в салон, как дверь захлопнулась на магнитный замок. Это – часть новых норм: люди не могут «гулять» по магазинам и салонам, разрешено только целевое посещение.

Перед наведением марафета клиентку попросили надеть медицинскую маску, а также измерили температуру. Затем женщина помыла руки, села в кожаное кресло и опустила сумочку и личные вещи в специальную прозрачную коробку.

Вообще, в американских парикмахерских принято попивать напитки из бара, болтать с другими клиентками и мастерами. В нынешних условиях - не до жиру. Сидели строго, не шелохнувшись и не задавая лишних вопросов.

Вторая клиентка парикмахерской, 26-летняя Маколл Макфолл, пришла, чтобы покрасить волосы перед выпускным на курсах дополнительного образования.

- Выпускной будет виртуальным, - призналась Макфолл грустно.

Её окрашиванием занялась сама хозяйка салона. Мастер жаловалась журналистам, что работать в маске неудобно: она приподнимается и часть работы вообще не видно. А в перчатках трудно понять, высохли ли волосы клиентки.

- Я как бы надеюсь, что ваши волосы высохли, ничего не чувствую в перчатках, - извинилась мисс Бодлей.

- Ой, спасибо и так сойдет, - обрадовалась непривередливая клиентка.

(Как признаются мастера, плюсы пандемии в том, что клиентки стали шелковыми).

После визита каждой гостьи парикмахерские тщательно дезинфицируют кресло, ящик для личных вещей, зеркало, стойку, за которой проходила оплата.

-Раньше все бы подумали, что мы чокнутые, но сейчас это становится нормой жизни, - делится хозяйка салона.

Мисс Бодлей столкнулась с последствиями запретов на работу малых предприятий одной из первых. Бизнес ее мужа по продаже алкоголя остался востребованным, а магазин товаров для животных постепенно перешел на онлайн-формат. Поскольку хуже всего шли дела салона красоты, то она получила компенсации для малого бизнеса – кредит на восстановление дела в размере двух тысяч долларов.

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