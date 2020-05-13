2020-05-13T11:24:55+03:00
Общество

В рамках акции #Щедрыйвторник «Пятёрочка» помогла бездомным

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с фондом продовольствия «Русь» и компанией Danone поддержали акцию #ЩедрыйВторник, задуманную 8 лет назад для того, чтобы в трудное время все люди обратили внимание на важность проявления солидарности и взаимопомощи
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Идея Международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник (#Giving Tuesday) появилась в 2012 году и за восемь лет получила распространение в более чем 100 странах мира. В этот день миллионы людей объединяются, чтобы сделать доброе дело, и рассказывают об этом. Движение поддерживают известные актеры, музыканты, политики, а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций. Первый для России #ЩедрыйВторник прошел 29 ноября 2016 года.

Только в 2019 году к движению присоединились более 4100 партнеров из 320 населенных пунктов, которые организовали более 3000 благотворительных событий. Онлайн-пожертвования выросли почти в 3 раза.

В России акции #ЩедрыйВторник проводит благотворительный фонд «КАФ», координатор всемирного движения в нашей стране. В этом году она призвана оказать поддержку тем благотворительным организациям, которые помогают особенно остро нуждающимся в помощи в период пандемии.

В марте-апреле закрылись большинство точек общественного питания, которые кормили бездомных. Многие из них остались на улице по вине мошенников, недобросовестных родственников или вследствие болезни. Помощь для таких людей сейчас как никогда актуальна.

В рамках проекта «Корзина доброты» «Пятёрочка» совместно с волонтёрами своего давнего и надежного партнёра – фонда продовольствия «Русь» – активно поучаствовала в акции #ЩедрыйВторник. Собранные продукты были направлены подопечным центра «Дом Друзей», а также других благотворительных организаций, помогающих попавшим в критическую ситуацию бездомным людям.

Волонтёры доставили в благотворительные центры около тонны разнообразных наборов. В них были продукты длительного срока хранения – крупы, мясные и рыбные консервы, растительное масло, чай, сладости… Компания Danone в России добавила в продуктовые наборы свою молочную продукцию. КСТАТИ

Присоединиться к акции #ЩедрыйВторник можно в любой момент, посетив интернет-сайт www.givingtuesday.ru.

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