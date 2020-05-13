Во многих странах депутатов побольше, чем у нас: Эксперт оценил идею Жириновского вдвое сократить число парламентариев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о том, что в России возник «перебор» с депутатами. Многовато их стало. И если их окажется вдруг вдвое меньше — стране станет только лучше. И выборы в законодательные собрания он предложил «проредить» - чередовать выборы в Госдуму и в местные парламенты с периодичностью раз в два-три года. Для того, в частности, чтобы «избиратели реже собирались на участках» - и все это в рамках повышения безопасности от угроз пандемии, которые атакуют нас и справа, и слева.

За комментарием «КП» обратилась к гендиректору «Института политических исследований» Сергею Маркову.

- Жириновский высказал идею, которую могут реализовать в самом скором времени?

- Думаю, в сегодняшних условиях предложение главного либерал-демократа практически нереализуемо. Нет, Жириновский, конечно, гениальный политик, который регулярно находит яркие образы и часто очень точно попадает в повестку дня.

- Но он же сам депутат — рубит сук, на котором сидит?

- Надо признать, что вот это предложение находится в некотором противоречии с его собственным статусом — он же сам депутат нижней палаты парламента. Но приходится констатировать, что российский парламентаризм в нынешней ситуации не играет очень большой роли.

- А как же декларации о повышении влияния парламента на формирование, например, правительства?

- Российские депутаты, я считаю, не являются, как в большинстве государств Европы теми, кто реально формирует своим мнением правительство своей страны. И действительно назначает премьер-министра и членов его кабинета. Российские депутаты не являются — как, например, в президентской республике США — теми, кто жестко контролирует исполнительную власть.

- А что, в СССР было по-другому?

- Нынешние депутаты не являются, как в советские времена, такими «ходоками от народа». При СССР депутаты были теми, кого сегодня называют «омбудсменами». То есть защитниками прав избирателей. К ним стекалось значительное количество жалоб с мест. И они, используя свой ресурс, работали в значительной мере как правозащитные структуры.

- Сейчас разве не так?

- Не хотел бы это комментировать. Советский депутат был в первую очередь правозащитником. Ему шли конкретные жалобы от «простых людей» — от него следовал конкретный депутатский запрос. И принималось решение. Цепочка работала. От предотвращения увольнения по приказу самодура-начальника до открытия школы или детсада.

Гендиректор «Института политических исследований» Сергей Марков.Фото: Иван ПРОХОРОВ

- Но и сегодня, полагаю, такое происходит. Хорошо - что такое нынешний российский парламентарий?

- Нынешний российский парламентаризм пытается взять понемножку что-то из европейской, что- то из американской моделей. Берется всего по чуть-чуть ото всюду. Но общий образ, мне кажется, пока не сложился.

- Депутат сегодня в массовом сознании — это кто?

- Для многих в глубинке образ депутаты оказывается образом из 90-х. Когда человек имел прямое или косвенное отношение к криминалу, а при помощи депутатского мандата он легализовался и получил иммунитет от уголовного преследования. Хотя это давно не так.

- Нам надо развивать свою версию парламентаризма?

- Да, а не экспериментировать.

- А сокращать?

- Численность наших депутатов в законодательных собраниях разных уровней не является чрезмерной — в большинстве парламентов развитых стран оно либо такое же, либо больше. Если посмотреть представительство в парламентах Москвы и Питера в пропорциях к городам- миллионникам, и даже к менее населенным областным центрам — оно окажется меньше. Как, впрочем, и представительство в парламентах больших европейских столиц. То же касается и национального парламента. Во Франции, Великобритании — там количество депутатов больше.