2020-05-13T11:32:59+03:00
Политика

Совещание Владимира Путина по поддержке авиаотрасли 13 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин на совещании 13 мая 2020 года обсудит меры поддержки авиаотрасли [видеотрансляция]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин проведёт совещание по вопросу поддержки авиаотраслиВладимир Путин проведёт совещание по вопросу поддержки авиаотраслиФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин в среду, 13 мая, проведёт совещание по вопросу поддержки авиаотрасли, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Предварительное время начала конференции - 15 часов.

Путин проводит совещание по ситуации в авиационной отрасли: прямая трансляция.

Напомним, 7 мая президент Путин провёл совещание по поддержке транспортной сферы. На встрече глава государства отметил сложность ситуации, в которой оказалась авиаотрасль.

12 мая представители российской авиации сообщали о снижении пассажиропотока на 91,8% в апреле по сравнению с апрелем 2019 года.

Сайт KP.RU также сообщал, что президент России предложил выделить на помощь авиаотрасли в условиях пандемии коронавируса 23 миллиарда рублей.

Ранее правительство выделило Росавиации 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда. Средства должны покрыть затраты авиакомпаний на вывоз россиян из других государств из-за пандемии коронавируса.

Напомним, регулярное авиасообщение с другими странами Россия приостановила с 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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