Футбольный бартер: Денег нет, клубы готовятся к обмену игроками

Почувствовав приближение рестарта сезона, футбольный рынок стал выходить из спячки. Первыми оживились большие европейские клубы, готовые прибрать к рукам молодые таланты.

И тут же появилась новость, что «Барселона» интересуется полузащитником «Локомотива» и сборной России Алексеем Миранчуком. Алексей засветился в Лиге чемпионов прошлой осенью, и, хотя его команда проиграла почти все матчи, футболист на поле не потерялся. И вот каталонцы, якобы, готовы отдать за Миранчука приличную сумму, или обменять его на другого футболиста.

Но нужен ли такой игрок супертехничной «Барсе», где в полузащите надо все время играть на Месси. Сам аргентинец, как пишет Don Balon, против приобретения европейских звезд не первой величины. Вернуть Неймара или рекрутировать Мбаппе средств нет, а других партнеров Месси не хочет.

Здесь же газета вспоминает, что последние трансферы футболистов с территории бывшего СССР оказались неудачными. Белорус Александр Глеб и украинец Дмитрий Чигиринский в «Барселоне» не прижились.

Серьезные испанские газеты ничего не пишут про трансфер Миранчука или какого-нибудь другого футболиста из России. Впрочем, Смолов появился в Испании в январе этого года довольно внезапно, правда не в «Реале», а в «Сельте», борющийся за выживание.

Но больших трансферов в период мирового кризиса специалисты не ожидают. Скорее пандемия, наоборот, обрушит футбольный рынок и игроков будут не продавать, а обменивать, к чему уже перешли некоторые клубы.

К примеру, туринский «Ювентус» предложил «Барселоне» сразу трех своих футболистов - Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо и Кристиана Ромеро, которых можно было бы использовать при массовом обмене. В то же время лондонский «Тоттенхэм» хочет забрать у «Ювентуса» Алекса Сандро, а взамен отдать в Турин Сержа Орье. Но, скорее всего, «шпорам» все же придется доплатить за бразильца, поскольку Сандро стоит дороже.

А вот еще несколько трансферных цепочек, которые намечаются в топ-клубах Европы:

Ракитич, Видаль и Коутиньо («Барселона») на Лаутаро Мартинеса («Интер»);

Давид Алаба («Бавария») на Лероя Сане («Манчестер Сити»);

Поль Погба (МЮ) на Пауло Дибалу или на Алекса Сандро + Аарон Рэмзи («Ювентус»);

Томас Партей («Атлетико») на Александра Ляказетта («Арсенал»);

Кепа Аррисабалага («Челси») на Джанлуиджи Доннарумму («Милан»);

Нелсон Семеду («Барселона») на Жоау Канселу («Манчестер Сити»).