Татьяна Буланова снова слегла из-за болезни

Совсем недавно вся страна переживала за певицу Татьяну Буланову, которая была экстренно госпитализирована в предынсультном состоянии. В конце апреля исполнительницу хитов о тяжкой женской доле выписали из клиники. Но на днях стало известно, что Таня снова слегла из-за болезни.

Татьяна Буланова оказалась в одной из клиник Санкт-Петербурга с подозрением на инсульт в середине апреля. Звезду 90-х беспокоило давление, у нее немела рука. Когда певица обратилась к медикам, то эскулапы забили тревогу и госпитализировали 51-летнюю артистку. После всех необходимых осмотров и курса восстановительных процедур звезду выписали домой.

Буланова стала готовиться к онлайн-концерту, но внезапно отменила выступление. Конечно, поклонники забеспокоились, почуяв неладное. И, как оказалось, не зря.

Артистка отменила концерт из-за плохого самочувствия. "Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая", - цитирует Буланову "СтарХит".

Артистка лечится дома в Санкт-Петербурге. Тест на коронавирус она пока не сдавала, но, если появится необходимость, готова сразу это сделать.

Стоит отметить, что в последнее время Татьяна жаловалась на тяжелое материальное положение. "Деньги закончились. А жить надо на что-то, есть на что-то надо, еду покупать надо. Это никто не отменял...", - сообщала звезда.

По ее словам, самая большая проблема сейчас в том, что нужно найти средства на существование. "Это самое важное. В первую очередь здоровье, а потом это. Чтобы умереть не от вируса, а от голода не умереть. Я не знаю, что будет, на что жить. Меня, как волка, ноги кормят. Поработал - получил деньги. Не съездил - не получил", - рассказывала она.