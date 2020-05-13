Коронавирус в Индии, последние новости на 13 мая 2020: власти страны выделят $265 млрд, чтобы справиться с последствиями пандемии

По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Индии зарегистрировано 3475 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране по состоянию на 13 мая 2020 года составляет 74480 человек. Также за сутки скончался 121 пациент с тяжелой дыхательной недостаточностью, вызванной COVID-19, общее число жертв вируса достигло 2415 человек. Еще 1575 пациентов выздоровели, таким образом количество вылечившихся достигло 24453.

265 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

Власти Индии собираются выделить астрономическую сумму – 20 триллионов рупий (около 265 миллиардов долларов) на преодоление негативных последствий панэпидемии коронавируса для экономики страны. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем телеобращении к нации.

- Эта финансовая помощь предназначена для рабочего, для фермера, которые трудятся день и ночь. Эта финансовая помощь для среднего класса нашей страны, который честно платит налоги и способствует развитию и благополучию нации, - заявил премьер-министр.

Также Нарендра Моди подчеркнул, что после 17 мая условия строгого карантина в Индии изменятся, но какие именно грядут изменения, чиновник так и не уточнил. Напомним, что условия самоизоляции в Индии, введенные еще 25 марта, были одними из самых строгих в мире, что позволило государству избежать огромного числа заболевших.