2020-05-13T15:07:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 13 мая 2020: страна введет двухнедельный карантин для всех въезжающих

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Испании на 13 мая 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Новая мера необходима для того, чтобы огромные усилия, приложенные в последние почти три месяца, не пропали даром и не были перечеркнуты вновь завезенным коронавирусом.Новая мера необходима для того, чтобы огромные усилия, приложенные в последние почти три месяца, не пропали даром и не были перечеркнуты вновь завезенным коронавирусом.
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По состоянию на 13 мая общее число заболевших коронавирусом в Испании составило 269 520. Количество погибших достигло 26 920 человек, вылечилось 180 470 человек.

Обстановка в стране остается сложной, и власти Испании решили ввести двухнедельный карантин для всех въезжающих в королевство, в том числе из стран ЕС и Шенгенской зоны.

Эта мера вступит в силу с 15 мая, она будет действовать до конца режима чрезвычайного положения, который может быть еще продлен. Министр здравоохранения Сальвадор Илья предполагает, что это требование отменят в конце июня, когда завершится последний этап вывода страны из карантина.

Мера необходима для того, чтобы огромные усилия, приложенные в последние почти три месяца, не пропали даром и не были перечеркнуты вновь завезенным коронавирусом.

По словам директора координационного центра предупреждения, вреда для здоровья и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симона, введение новой меры говорит о том, что пандемия идет на спад и распространение коронавируса в Испании может в скором времени быть остановлено. Тогда королевство вернется к положению, схожему с тем, что было в конце февраля, когда все случаи заражения коронавирусом были завозными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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